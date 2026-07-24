Facebook pregătește schimbări majore: Marketplace primește propria aplicație, cu inteligență artificială integrate

Noua aplicație, denumită Seller, integrează inclusiv instrumente de inteligență artificială, potrivit Gizmodo.

Anunțurile pot fi generate automat din fotografii

Aplicația le permite vânzătorilor să își gestioneze într-un singur loc anunțurile, stocurile și conversațiile purtate cu potențialii cumpărători. Aceștia pot consulta și date privind performanța ofertelor, precum numărul de vizualizări, accesările și produsele vândute.

Una dintre principalele funcții este bazată pe Meta AI. Utilizatorii pot încărca fotografii ale obiectelor pe care vor să le vândă, iar sistemul poate genera automat un anunț, propunând titlul, descrierea, categoria și prețul produsului.

Seller permite și publicarea simultană a mai multor articole, printr-o funcție destinată listărilor în masă.

Aplicația este disponibilă în prezent în magazinul Apple App Store. Meta testează și o versiune pentru dispozitivele Android și pune la dispoziția utilizatorilor care descarcă aplicația și o interfață web.

Marketplace, una dintre funcțiile populare în rândul tinerilor

Lansarea face parte din strategia Meta de a dezvolta aplicații dedicate unor comunități de utilizatori foarte activi, separat de fluxul principal al Facebook.

Tom Alison, directorul Facebook, a declarat că noile produse sunt concepute pentru a completa aplicația principală și pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor care folosesc intens anumite funcții. El a precizat că inițiativa se află încă într-o etapă experimentală.

Potrivit datelor companiei, o treime dintre adulții tineri care utilizează Facebook în Statele Unite accesează Marketplace în fiecare zi. La nivel global, aproximativ 430 de milioane de produse și 44 de milioane de vehicule sunt listate lunar pe platformă.

Meta a lansat recent și Forum, o aplicație separată destinată grupurilor de Facebook, în cadrul aceleiași strategii de dezvoltare a unor produse specializate.

Facebook testează verificarea gratuită și un flux video similar TikTok

Compania a anunțat și alte modificări pentru Facebook. Printre acestea se numără introducerea Facebook Verified, o insignă gratuită acordată utilizatorilor care își confirmă identitatea prin încărcarea unor fotografii de tip selfie.

Meta intenționează, de asemenea, să testeze pentru o parte dintre utilizatori un nou design care deschide automat, la pornirea aplicației Facebook, un flux video pe întregul ecran, asemănător celui folosit de TikTok.

Schimbările sunt introduse în timp ce Meta încearcă să își diversifice veniturile dincolo de publicitatea online și investește masiv în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Compania estimează pentru 2026 cheltuieli de capital cuprinse între 125 și 145 de miliarde de dolari.