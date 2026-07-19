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Facebook și Instagram au picat. Mii de utilizatori nu își pot accesa conturile

Facebook și Instagram întâmpină probleme tehnice duminică. Mii de utilizatori din mai multe țări spun că nu își pot accesa conturile sau folosi platformele. Primele semnalări au apărut pe site-ul DownDetector, unde numărul reclamațiilor a crescut rapid.
Facebook și Instagram au picat. Mii de utilizatori nu își pot accesa conturile
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 11:44, Social
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Facebook și Instagram sunt indisponibile duminică. Mii de utilizatori au raportat probleme de conectare pe ambele platforme.

Pe versiunea de desktop a Facebook, utilizatorii primesc un mesaj de eroare. Contul lor ar fi temporar indisponibil, din cauza unei probleme tehnice a site-ului.

Compania estimează că problema va fi rezolvată în scurt timp. Utilizatorii sunt sfătuiți să reîncerce conectarea peste câteva minute.

Site-ul DownDetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online, arată o creștere bruscă a sesizărilor. Numărul reclamațiilor privind Instagram a crescut semnificativ duminică dimineață.

Nu este prima dată când platformele Meta se confruntă cu întreruperi ale serviciilor. Compania nu a oferit deocamdată detalii despre cauza problemei tehnice.

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