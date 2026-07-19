Facebook și Instagram au picat. Mii de utilizatori nu își pot accesa conturile

Facebook și Instagram sunt indisponibile duminică. Mii de utilizatori au raportat probleme de conectare pe ambele platforme.

Pe versiunea de desktop a Facebook, utilizatorii primesc un mesaj de eroare. Contul lor ar fi temporar indisponibil, din cauza unei probleme tehnice a site-ului.

Compania estimează că problema va fi rezolvată în scurt timp. Utilizatorii sunt sfătuiți să reîncerce conectarea peste câteva minute.

Site-ul DownDetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online, arată o creștere bruscă a sesizărilor. Numărul reclamațiilor privind Instagram a crescut semnificativ duminică dimineață.