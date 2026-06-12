Facebook și Instagram au picat la nivel global: pană uriașă pe platforma Meta. Utilizatorii reclamă probleme de acces

UPDATE. Problemele au început în jurul orei 16:35, ora României.

Facebook se confruntă vineri, 12 iunie 2026, cu probleme de funcționare, după ce utilizatori din mai multe țări au raportat că nu pot accesa platforma, nu se pot autentifica sau primesc mesaje de eroare.

Și Instragram, deținut tot de Meta, se confruntă cu probleme de accesare.

Potrivit serviciului Down for Everyone or Just Me, problemele au fost detectate recent, iar raportările venite de la utilizatori indicau dificultăți în România, Canada, Regatul Unit, Statele Unite, Filipine, Bulgaria, Polonia și Emiratele Arabe Unite. Cele mai multe sesizări vizau imposibilitatea de a accesa Facebook, erori la încărcarea paginii și probleme de autentificare.

În paralel, utilizatorii au început să semnaleze pana pe alte rețele sociale, unde hashtag-uri precum #facebookdown au adunat rapid mesaje despre dificultățile întâmpinate.

Până la momentul redactării, Meta nu anunțase public cauza exactă a incidentului și nici un termen estimat pentru revenirea completă a serviciului. Pagina Meta dedicată statusului produselor business afișa anterior că principalele instrumente de business ale companiei nu aveau probleme cunoscute, însă astfel de pagini nu reflectă întotdeauna imediat toate problemele resimțite de utilizatorii platformei principale.

Incidentul vine după o altă întrerupere notabilă, în martie 2026, când Facebook a fost afectat timp scurt, iar Downdetector a înregistrat peste 11.000 de raportări la vârful problemelor.

Deocamdată nu este clar dacă pana actuală afectează doar Facebook și Instagram sau și alte servicii ale Meta, precum Messenger, WhatsApp ori instrumentele pentru publicitate. Utilizatorii care întâmpină probleme sunt sfătuiți să verifice periodic aplicația sau versiunea web și să urmărească eventualele comunicări oficiale ale Meta.