Prima pagină » Social » Elevi români, medaliați cu aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan

Elevi români, medaliați cu aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan

Ministerul Educației transmite, duminică, faptul că patru elevi români s-au întors cu medalii de aur, argint și bronz de la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan.
Elevi români, medaliați cu aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan
Sursă foto: Facebook / Ministerul Educației România
Daiana Rob
19 iul. 2026, 20:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Matei Gabriel Ursacherescu, de la Colegiul National „B.P. Hasdeu“, din Buzău s-a întors acasă din Uzbekistan cu o medalia de aur. 

Mihnea Gabriel Alexe, elev la Colegiul National de Informatică „Tudor Vianu” București, a obținut o medalie de argint.

Mihai Stanciu, de la Colegiul Național „Moise Nicoară” din  Arad a reușit să obțină o medalie de argint. 

De asemenea, Ștefan Tudor Anghel, care studiază la Colegiul National „B.P. Hasdeu“din Buzău, s-a întors acasă cu o medalie de bronz.

Ministerul Educației i-a felicitat pe cei patru elevi. Aceștia au fost pregătiți riguros, atât teoretic, cât și practic de profesorii Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul care a participat la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan a fost coordonat de Prof. dr. Daniela Bogdan, Colegiul Național „Sf. Sava” București, și Conf. univ. dr. Mihaela Matache, Facultatea de Chimie, Universitatea din București.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de chimie (IChO 2026) s-a desfășurat în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie 2026.

 „Felicitări elevilor și tuturor celor ce i-au susținut!”, transmite Ministerul.

 Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor la olimpiadele internaționale, prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Mesajul lui Messi care dă fiori Argentinei. Ce spune căpitanul echipei, înaintea ultimului său Mondial
Gandul
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Cancan
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport
Ce face ca secvența Calului Troian din „Odiseea” să fie atât de incredibilă. „Nimeni nu a mai filmat ca Nolan până acum”
Libertatea
Medicii avertizează: o pată închisă la culoare pe piele poate fi un semn al diabetului de tip 2
CSID
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia