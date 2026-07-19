Elevi români, medaliați cu aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan

Matei Gabriel Ursacherescu, de la Colegiul National „B.P. Hasdeu“, din Buzău s-a întors acasă din Uzbekistan cu o medalia de aur.

Mihnea Gabriel Alexe, elev la Colegiul National de Informatică „Tudor Vianu” București, a obținut o medalie de argint.

Mihai Stanciu, de la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad a reușit să obțină o medalie de argint.

De asemenea, Ștefan Tudor Anghel, care studiază la Colegiul National „B.P. Hasdeu“din Buzău, s-a întors acasă cu o medalie de bronz.

Ministerul Educației i-a felicitat pe cei patru elevi. Aceștia au fost pregătiți riguros, atât teoretic, cât și practic de profesorii Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul care a participat la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan a fost coordonat de Prof. dr. Daniela Bogdan, Colegiul Național „Sf. Sava” București, și Conf. univ. dr. Mihaela Matache, Facultatea de Chimie, Universitatea din București.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de chimie (IChO 2026) s-a desfășurat în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie 2026.

„Felicitări elevilor și tuturor celor ce i-au susținut!”, transmite Ministerul.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor la olimpiadele internaționale, prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.