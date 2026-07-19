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Traficul a fost reluat pe DN1, după inundațiile au afectat orașul Bușteni

Traficul a fost reluat în ambele sensuri pe DN1, duminică seara, după viiturile care au afectat circulația în Bușteni, județul Prahova.
Traficul a fost reluat pe DN1, după inundațiile au afectat orașul Bușteni
Foto: ISU Prahova
Cosmin Pirv
19 iul. 2026, 20:09, Social
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IPJ Prahova a anunțat puțin înainte de ora 20.00 că traficul a fost reluat în condiții de siguranță pe ambele sensuri ale DN1.

Anterior, traficul fusese reluat doar pe sensul de deplasare către Brașov.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Traficul pe DN1, în Bușteni, a fost afectat de ploile puternice de duminică.

Apa a cuprins locuințe, dar și mașini, iar DN1 a fost închis din cauza scurgerilor de pe versanți.

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