Traficul a fost reluat pe DN1, după inundațiile au afectat orașul Bușteni

IPJ Prahova a anunțat puțin înainte de ora 20.00 că traficul a fost reluat în condiții de siguranță pe ambele sensuri ale DN1.

Anterior, traficul fusese reluat doar pe sensul de deplasare către Brașov.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Traficul pe DN1, în Bușteni, a fost afectat de ploile puternice de duminică.

Apa a cuprins locuințe, dar și mașini, iar DN1 a fost închis din cauza scurgerilor de pe versanți.