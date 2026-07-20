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Cod portocaliu de viituri în Dâmbovița. INHGA avertizează asupra riscului de inundații

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni două avertizări hidrologice pentru județul Dâmbovița, un Cod galben și un Cod portocaliu, valabile până marți, 21 iulie.
Cod portocaliu de viituri în Dâmbovița. INHGA avertizează asupra riscului de inundații
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
20 iul. 2026, 12:13, Social
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Hidrologii avertizează că ploile abundente pot provoca viituri rapide, inundații locale și creșteri semnificative ale debitelor râurilor.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică de Cod portocaliu, valabilă în intervalul 20 iulie, ora 12:00 – 21 iulie, ora 09:00, pentru mai multe bazine hidrografice din județul Dâmbovița.

Potrivit hidrologilor, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, fenomene care pot produce inundații locale și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Avertizarea Cod portocaliu vizează:

  • râul Dâmbovița – bazinul superior;
  • râul Ialomița – bazinul amonte de Stația Hidrologică Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni;
  • Cricovul Dulce.

În paralel, INHGA a emis și o avertizare Cod galben, valabilă în perioada 20 iulie, ora 12:00 – 21 iulie, ora 12:00, care extinde riscul hidrologic asupra altor cursuri de apă din județ.

Pe durata acesteia sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale, dar și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, existând riscul depășirii cotelor de apărare.

Sunt vizate următoarele bazine hidrografice:

  • Argeș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior;
  • Ialomița – bazinul amonte de Stația Hidrologică Târgoviște și afluenții sectorului aval Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului.

Autoritățile recomandă populației din zonele aflate în apropierea râurilor și pâraielor să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice și hidrologice, să evite traversarea cursurilor de apă cu debite crescute și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundații.

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