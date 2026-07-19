UPDATE Cod roșu în Capitală. Copaci și stâlpi doborâți de vijelii

143 de intervenții ale pompierilor

ISU București-Ilfov a anunțat că s-a intervenit sau se intervine la 143 de intervenții.

În București au fost semnalați 101 copaci căzuți, 5 stâlpi căzuți, 22 de acumulări de apă si 8 elemente de construcție desprinse;

În Ilfov, s-a intervenit pentru 6 copaci căzuți si o acumulare de apă.

Pe perioada codurilor, ISU a emis 4 mesaje RO-ALERT pentru avertizarea și informarea populației: 2 în municipiul București și 2 în județul Ilfov.

Copaci și stâlpi căzuți

ISU București Ilfov a anunțat mai multe intervenții pentru degajarea unor copaci sau stâlpi doborâți de vânt.

Astfel, un stâlp a căzut la intersecția Șoselei Fundeni cu Șoseaua Morarilor, un copac a căzut pe carosabil la intersecția străzilor Trotușului și Volga, un copac a căzut pe o mașină pe strada Dreptății, iar pe strada Alunului un arbore a căzut pe firele de curent electric.

Cod roșu în Capitală



Meteorologii au emis și o avertizare Cod roșu pentru Capitală, valabilă până la ora 17.30.

Sunt prognozate vânt puternic, rafale de peste 90 km/h, averse torențiale, grindină de mici dimensiuni (1…3 cm) și frecvente descărcări electrice.

Inițial, meteorologii au emis duminică după-amiaza avertizări Cod portocaliu de furtună pentru municipiul București și pentru județul Ilfov.

În aceste zone sunt anunțate averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70…80 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2…3 cm).

Avertizarea vizează municipiul București și județul Ilfov.

Codul portocaliu este în vigoare până la ora 17.00.