Prima pagină » Meteo » ANM a emis un cod galben de ploi și vijelii în București. Până când este valabil

ANM a emis un cod galben de ploi și vijelii în București. Până când este valabil

Vremea în capitală se menține călduroasă până sâmbătă, cu maxime de 35 de grade Celsius și nopți tropicale. Joi, ANM a emis un cod galben de ploi și vijelii, cu averse însemnate cantitativ.
ANM a emis un cod galben de ploi și vijelii în București. Până când este valabil
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Ioana Târziu
16 iul. 2026, 10:26, Meteo
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

ANM a emis prognoza meteo pentru București, de joi până sâmbătă.

Joi, în intervalul 12:00-22:00, va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Vreme caldă, cu nopți tropicale

Începând cu joi, ora 12:00 și până vineri la ora 09:00, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10…15 l/mp, izolat peste 20 l/mp), intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 50…70 km/h ). Sunt posibile și vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19…21 de grade.

Începând cu vineri, ora 09:00 și până sâmbătă la ora 09:00, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (în general 2…5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Disconfort termic ridicat

Sâmbătă în intervalul 09:00-22:00, vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza și cu disconfort termic în accentuare (indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară când vor fi condiții pentru averse (în general 2…5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade.

De asemenea, de joi, ora 12:00 și până sâmbătă la ora 22:00, va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Cauza reală a morții lui Gabi Mureșan! Au venit rezultatele autopsiei. Fostul fotbalist a decedat din cauza ASTA
CSID
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da