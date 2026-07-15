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Atenționare emisă de hidrologi: Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe din țară

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundaţii pe râuri din cinci județe din țară. Avertizarea hidrologică este în vigoare de joi, la prânz, până vineri dimineață.
Atenționare emisă de hidrologi: Cod galben de inundații pe râuri din cinci județe din țară
Diana Nunuț
15 iul. 2026, 12:57, Știrile zilei
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Potrivit INHGA, bazinele hidrografice vizate de codul galben sunt Arieș, Olt și Argeș. Avertizarea este valabilă în perioada 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 09:00.

Codul galben vizează bazinele hidrografice: Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior și Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), potrivit INHGA.

Hidrologii informează faptul că în intervalul menționat, se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Sursa foto: hidro.ro

ANM anunță noi episoade de instabilitate atmosferică și furtuni în mai multe regiuni

Avertizarea hidrologică a fost emisă în contextul în care ANM a anunțat că furtunile vor lovi mai multe regiuni miercuri și joi.

Prima atenționare emisă este de Cod galben de instabilitate atmosferică, care va valabil miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00. Codul galben vizează zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Meteorologii anunță „perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea izolat și în alte regiuni ale țării.

În plus, o altă atenționare Cod galben este valabilă joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00. Vor fi afectate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

Potrivit meteorologilor, „joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

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