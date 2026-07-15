Un film realizat aproape integral cu AI provoacă revoltă după premiera „The Odyssey” a lui Christopher Nolan: „O insultă la adresa umanității”

Filmul se numește „Odysseus: The Fall” și este produs de startup-ul britanic Fountain O, care se prezintă drept „primul studio cinematografic bazat pe inteligență artificială”. Proiectul este semnat de artistul și dezvoltatorul Ash Koosha și reprezintă o reinterpretare a epopeii lui Homer, realizată aproape exclusiv cu instrumente AI, notează Euronews. Momentul lansării nu pare întâmplător. Trailerul și anunțul oficial au fost publicate chiar înainte ca superproducția lui Christopher Nolan, estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari, să intre în cinematografe.

Un film de câteva zeci de mii de dolari, lansat în umbra unei superproducții

Potrivit realizatorilor, producția AI a costat doar câteva zeci de mii de dolari, o diferență uriașă față de bugetul blockbusterului hollywoodian. Ash Koosha susține că nu încearcă să concureze cu Nolan, ci să demonstreze că inteligența artificială poate democratiza realizarea filmelor. „Un instrument nu a făcut niciodată un film bun. Întotdeauna omul și povestea au fost cele care au contat”, a declarat acesta. Totuși, mulți observatori consideră că alegerea momentului este o strategie de marketing menită să profite de interesul uriaș generat de filmul lui Nolan.

Reacțiile au fost devastatoare

Trailerul publicat online a atras rapid sute de comentarii critice. Utilizatorii au remarcat personaje fără expresivitate, fețe care își schimbă trăsăturile de la un cadru la altul, dialoguri artificiale și numeroase erori vizuale specifice conținutului generat de AI. Reacțiile au devenit rapid virale: „Asta nu este artă, este un dezastru generat de AI.”„AI parasite,”„o insultă la adresa umanității” „Încă un exemplu de AI slop,” au scris internauții revoltați. Termenul „AI slop” este folosit tot mai des pentru a descrie imaginile, videoclipurile sau textele produse automat în cantități mari, considerate superficiale și lipsite de creativitate.

Christopher Nolan: „Tinerii resping instinctiv AI slop”

Controversa vine la doar câteva zile după ce Christopher Nolan și-a exprimat public scepticismul față de utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. Regizorul premiat cu Oscar a declarat recent că generațiile tinere identifică foarte ușor conținutul generat artificial și îl resping aproape instinctiv. „Copiii mei au avut o reacție imediată și foarte dură față de AI slop. Își dau seama imediat ce este”, a spus Nolan într-un interviu acordat AFP. Regizorul consideră că AI poate deveni un instrument util pentru anumite procese tehnice, însă ideea că ar putea înlocui creativitatea umană este, în opinia sa, „o absurditate”.

Dezbaterea despre viitorul cinematografiei se intensifică

Industria filmului traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. În 2023, AI s-a aflat printre principalele motive care au dus la grevele istorice ale scenariștilor și actorilor de la Hollywood. Sindicatele au cerut garanții că tehnologia nu va fi folosită pentru a înlocui profesioniștii din industrie sau pentru a reutiliza imaginea și vocea actorilor fără acordul acestora. În același timp, startup-uri din întreaga lume investesc masiv în producții generate aproape integral cu AI, mizând pe costuri mult mai mici și pe viteza de realizare.

O confruntare simbolică între arta umană și cea generată

Lansarea aproape simultană a celor două producții transformă povestea lui Ulise într-un simbol al confruntării dintre două modele de creație. De o parte se află blockbusterul lui Christopher Nolan, filmat în locații reale, cu efecte practice și o distribuție formată din Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway și Robert Pattinson. De cealaltă parte este o producție realizată aproape exclusiv cu inteligență artificială, care promite să demonstreze că viitorul cinematografiei poate fi construit cu ajutorul algoritmilor. Indiferent de rezultat, disputa depășește deja granițele unui simplu film și deschide una dintre cele mai importante dezbateri ale industriei: poate inteligența artificială să creeze artă sau doar să o imite, fără a oferi niciun fel de valoare emoțională?