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Moara din Valeapai, veche de 120 de ani, restaurată și transformată într-un muzeu al morăritului

Asociația Acasă în Banat anunță demararea unui proiect de restaurare a Morii din Valeapai, județul Caraș-Severin, construită în 1906, cu scopul de a o transforma într-un spațiu dedicat păstrării tradițiilor locale și istoriei morăritului.
Moara din Valeapai, veche de 120 de ani, restaurată și transformată într-un muzeu al morăritului
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Laura Buciu
15 iul. 2026, 10:05, Cultură-Media
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Clădirea, aflată în comuna Ramna, a avut timp de generații un rol important în viața comunității, însă în prezent se află într-o stare avansată de degradare, după ani de vandalizare.

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Asociația a preluat moara în concesiune de la Primăria Ramna și intenționează să amenajeze aici un muzeu al morăritului din Banat, să conserve mecanismele tradiționale și să creeze un spațiu demonstrativ în care vizitatorii să poată urmări procesul transformării grâului în făină și al făinii în pâine.

De la grâu la pâine

„Ne dorim ca Moara Valeapai să macine din nou, în scop demonstrativ. Va fi un loc în care vom păstra vie istoria morăritului din Banat și unde generațiile viitoare vor putea descoperi toate etapele, de la grâu la pâine”, a declarat Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Prima etapă a proiectului vizează conservarea clădirii și oprirea degradării, în special prin intervenții la acoperiș, pentru a permite ulterior restaurarea completă a monumentului.

În acest scop, Asociația Acasă în Banat organizează sâmbătă, 18 iulie, o acțiune de voluntariat la Valeapai. Participanții vor curăța zona din jurul morii și vor pregăti amplasamentul pentru viitoarele lucrări de restaurare.

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