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O singură operă, o mie de emoții: „Traviata”, capodopera lui Verdi, cucerește din nou scena constănțeană

„Traviata”, una dintre cele mai iubite opere ale lui Giuseppe Verdi, revine pe scena constănțeană într-o nouă producție a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Spectacolul va avea loc pe 24 iulie, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța.
O singură operă, o mie de emoții: „Traviata”, capodopera lui Verdi, cucerește din nou scena constănțeană
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Ciprian Demeter
13 iul. 2026, 17:01, Cultură-Media
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Reprezentanții Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” vorbesc, pentru MEDIAFAX, despre noua montare a operei „Traviata”, una dintre cele mai apreciate creații ale lui Giuseppe Verdi.

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Sunt seri care trec și altele care rămân în memorie pentru o viață. Pe care ai alege-o?

Nu toate spectacolele au puterea de a opri timpul. Unele te impresionează prin amploare, altele prin frumusețe, însă foarte puține reușesc să transforme muzica într-o emoție pe care o porți cu tine mult timp după ce muzica a încetat. Vineri, 24 iulie 2026, de la ora 19:00, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” vă invită la „Traviata”, capodopera lui Giuseppe Verdi, una dintre cele mai iubite opere din istoria muzicii.

Cum se explică faptul că aceeași poveste continuă să emoționeze generații întregi?

Dincolo de muzica nemuritoare, „Traviata” vorbește despre iubire, sacrificiu, speranță și fragilitatea destinului uman. Este o operă care nu-și pierde niciodată actualitatea, pentru că fiecare spectator regăsește în ea o parte din propriile emoții.

Cum arată o producție în care fiecare detaliu spune o poveste?

Regia, adaptarea scenografiei, decorul și light designul poartă semnătura lui Ștefan Vlad Grosu-Munteanu, care propune o lectură scenică modernă și profundă. Eleganța costumelor create de Cătălin I. Arbore și expresivitatea coregrafiei realizate de Fănică-Lupu Liești completează o producție în care imaginea și muzica respiră împreună.

Cine transformă fiecare pagină din partitura lui Verdi într-o emoție vie?

La pupitrul dirijoral se va afla Stasie Gonikberg (S.U.A.), un muzician apreciat pentru rafinamentul interpretărilor sale și pentru energia pe care o transmite orchestrei. Sub bagheta sa, fiecare acord este parte dintr-o experiență artistică memorabilă.

Ce înseamnă o distribuție capabilă să dea viață unor personaje legendare?

Pe scenă vor evolua Laura Eftimie, Doru Iftene, Cristian Caragea, Stela Sîrbu, Mădălin Bâldău, Mircea Găvan, Adrian Pîrlea, Iulian Bratu, Mihaela Ionescu și Ionuț Neagu, artiști care vor reda cu sensibilitate și forță dramatică una dintre cele mai tulburătoare povești de dragoste scrise vreodată.

Alături de ei, Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, pregătit de maestrul de cor Adrian Stanache, și Baletul instituției completează un spectacol în care fiecare apariție contribuie la emoția întregului.

De ce continuă „Traviata” să umple sălile de spectacol în întreaga lume?

Pentru că marile capodopere nu îmbătrânesc niciodată. Muzica lui Verdi are darul rar de a vorbi direct sufletului, iar fiecare interpretare oferă publicului șansa de a redescoperi frumusețea unei povești care nu încetează să inspire.

Ce înseamnă să fii prezent într-o astfel de seară?

Înseamnă să fii martor la întâlnirea dintre o partitură genială, o distribuție valoroasă și o echipă artistică ce transformă fiecare scenă într-un moment de neuitat.

Unele opere se ascultă. „Traviata” se simte. Vineri, 24 iulie 2026, ora 19:00, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, lasă-te purtat de muzica lui Verdi și descoperă de ce această capodoperă continuă să emoționeze milioane de spectatori din întreaga lume, pentru că nu privești doar un spectacol, trăiești o poveste care rămâne cu tine.

Traviata” este spectacolul care demonstrează că marile povești nu îmbătrânesc niciodată.

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