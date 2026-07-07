Ce ai face dacă, pentru o singură seară, ai putea intra în lumea în care iubirea și libertatea valorează mai mult decât viața?

Duminică, 19 iulie 2026, de la ora 19:00, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, legenda prinde din nou viață într-o producție spectaculoasă a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.

De ce „Carmen” continuă să fascineze milioane de spectatori după aproape 150 de ani?

Pentru că nu este doar o operă. Este o explozie de pasiune, libertate și destin, în care fiecare scenă pulsează de emoție, iar fiecare acord transformă povestea într-o experiență pe care o trăiești din plin.

Cum arată un spectacol în care muzica, dansul și teatrul sunt o singură respirație?

Regizorul Ștefan Vlad Grosu-Munteanu semnează adaptarea regiei, decorului și light designul, construind un univers scenic în care fiecare lumină, fiecare culoare și fiecare mișcare amplifică drama personajelor. Regia artistică este semnată de Răsvana Cernat. Costumele create de Eugenia Tărășescu Jianu și coregrafia semnată de Mihail Motovilov completează un spectacol de o forță vizuală impresionantă.

Cine va da viață uneia dintre cele mai iubite opere din toate timpurile?

Sub bagheta dirijorului Cătălin Toropoc, o distribuție de excepție aduce pe scenă personaje memorabile: Lucia Mihalache, Răzvan Sărăru, Marius Eftimie, Laura Eftimie, Eugen Florea, în debut, Mădălin Băldău, Mihaela Ionescu, Stela Sîrbu, Mihai Teodoru și Mircea Găvan. Fiecare voce adaugă autenticitate unei povești care a emoționat generații întregi.

Ce transformă această producție într-un adevărat spectacol total?

Pe scenă se reunesc Orchestra, Corul și Baletul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, iar sub îndrumarea maestrului de cor Adrian Stanache, muzica și mișcarea se împletesc într-o desfășurare artistică impresionantă. Este acel tip de spectacol în care fiecare detaliu contribuie la o experiență care captivează de la primul până la ultimul acord.

De ce este imposibil să rămâi indiferent în fața poveștii lui Carmen?

Pentru că este povestea unei femei care refuză să-și sacrifice libertatea, indiferent de preț. Iubirea, gelozia, dorința, curajul și destinul se înfruntă într-o dramă care vorbește despre cele mai puternice emoții umane și care rămâne la fel de actuală astăzi ca în ziua premierei sale.

Ce vei simți când luminile se vor stinge și orchestra va începe să cânte?

Vei păși într-o lume în care fiecare privire spune o poveste, fiecare dans ascunde o provocare și fiecare notă muzicală îți accelerează bătăile inimii.

Unele povești se citesc, iar altele se ascultă. „Carmen” se trăiește cu sufletul.

Duminică, 19 iulie 2026, de la ora 19:00, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, lasă-te cucerit de una dintre cele mai iubite opere din istoria muzicii, într-o montare spectaculoasă semnată de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”!Este o seară în care pasiunea, muzica și emoția se întâlnesc într-un spectacol care promite să ridice publicul în picioare și să demonstreze, încă o dată, că marile capodopere nu îmbătrânesc niciodată. Pe 19 iulie, nu veni doar la operă, vino să trăiești legenda numită „Carmen”!

Biletele sunt disponibile acum pe tnobconstanta.ro/bilete- prin platforma https://ticketstore.ro. Se pot achiziționa și de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța (în intervalul 10-18 de luni până vineri), precum și de la locația desfășurării spectacolului, cu 3 ore înainte de începerea reprezentației.