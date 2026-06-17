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Faust” la Bucharest Opera Festival – spectacolul care pune întrebarea pe care puțini au curajul să și-o adreseze

Joi, 18 iunie, de la ora 19:00, în cadrul Bucharest Opera Festival, publicul va avea întâlnire cu una dintre cele mai tulburătoare creații din istoria operei universale: Faust de Charles Gounod, într-o montare prezentată de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.
Faust” la Bucharest Opera Festival - spectacolul care pune întrebarea pe care puțini au curajul să și-o adreseze
Ciprian Demeter
17 iun. 2026, 19:02, Cultură-Media
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Dar înainte de decoruri, costume, arii celebre sau virtuozitate muzicală, există o întrebare care plutește peste întreaga seară, discretă și incomodă în egală măsură: Ce ai fi dispus să sacrifici pentru încă o șansă? Tinerețe? Putere? Iubire? Sau chiar liniștea propriei conștiințe?

Puține opere au avut forța de a traversa timpul cu aceeași relevanță precum Faust. Inspirată de capodopera lui Goethe, creația lui Gounod spune povestea savantului obosit de propriile limite, dezamăgit de cunoaștere și epuizat de sens. Într-un moment de disperare existențială, Faust acceptă pactul imposibil: își vinde sufletul lui Méphistophélès în schimbul unei noi vieți, al tinereții și al posibilității de a iubi din nou. Și aici începe adevărata tragedie, pentru că toate dorințele împlinite au, uneori, un cost pe care îl înțelegem prea târziu.

În centrul poveștii se află Marguerite, fragilă, luminoasă și profund umană, prinsă într-un destin care transformă iubirea într-o experiență devastatoare. Întâlnirea dintre ea și Faust produce una dintre cele mai emoționante dinamici din repertoriul liric: fascinație, pasiune, vină și pierdere.

Câte dintre alegerile noastre pornesc din dorință autentică și câte din frica de a pierde timpul?

Într-o perioadă obsedată de performanță, reinventare și promisiunea unei versiuni „mai bune” a sinelui, Faust pare aproape tulburător de actual, fiindcă, dincolo de mit și metaforă, vorbește despre ceva profund omenesc: tentația de a începe din nou cu orice preț. Muzica lui Charles Gounod amplifică această tensiune până la intensitate aproape cinematografică. De la lirismul delicat al scenelor dintre Faust și Marguerite până la forța dramatică a confruntărilor interioare, partitura este un teritoriu în care emoția este trăită în întregime.

Prezența Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” în festival aduce o producție care demonstrează atât rigoare artistică, dar și forța acelui tip de spectacol care reușește să depășească simpla frumusețe estetică. „Faust” are toate ingredientele unei astfel de experiențe: mister, seducție, conflict moral, iubire, damnare și speranță, totul într-o singură construcție scenică ce traversează cele mai vulnerabile teritorii ale condiției umane.

Joi, 18 iunie, de la ora 19:00, la Bucharest Opera Festival, luminile se vor stinge peste una dintre cele mai fascinante povești scrise vreodată despre dorință și consecințe, iar întrebarea pe care opera o lasă în urmă s-ar putea dovedi imposibil de ignorat: dacă ai avea ocazia să-ți retrăiești propria viață, ai face alegeri diferite sau ai plăti din nou același preț?

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