Prima pagină » Cultură-Media » Netflix, dat în judecată după ce a fost furată o copie a thrillerului de spionaj „Fortitude”, cu Nicolas Cage, chiar din biroul companiei

Netflix, dat în judecată după ce a fost furată o copie a thrillerului de spionaj „Fortitude”, cu Nicolas Cage, chiar din biroul companiei

Potrivit documentelor depuse în instanță și citate de The Hollywood Reporter, mai multe hard disk-uri au fost furate din sediul platformei de streaming, iar unul dintre acestea conținea o copie digitală a filmului.
Netflix, dat în judecată după ce a fost furată o copie a thrillerului de spionaj „Fortitude”, cu Nicolas Cage, chiar din biroul companiei
Hepta
Luiza Moldovan
31 iul. 2026, 12:47, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Netflix se confruntă cu un proces după ce o copie a thrillerului de spionaj „Fortitude”, un film cu un buget de 45 de milioane de dolari în care joacă Nicolas Cage, a dispărut în urma unui furt produs chiar la biroul companiei din Los Angeles, potrivit The Guardian, care citează mai multe media americane.

Producătorii susțin că incidentul a compromis strategia de distribuție internațională și le-a provocat pierderi de ordinul zecilor de milioane de dolari.

Producătorii: „Daunele sunt enorme”

Reclamanții susțin că au trimis copia filmului către Netflix în luna iunie, după ce platforma și-a exprimat interesul pentru materiale promoționale. Potrivit acestora, fișierele au fost puse la dispoziție exclusiv pentru vizionare internă, cu instrucțiuni clare ca acestea să fie șterse după utilizare.

În acțiunea depusă în instanță, producătorii acuză compania că nu a protejat corespunzător materialul și că nu a reacționat suficient de rapid după furt.

Daunele suferite de reclamanți sunt enorme. Prin gestionarea iresponsabilă a filmului și indiferența ulterioară, Netflix a pus în pericol investiția reclamanților de peste 45 de milioane de dolari, precum și valoarea substanțială a filmului în sine”, se arată în plângerea citată de Page Six.

Potrivit documentelor, incidentul a dus la suspendarea planurilor de distribuție internațională și a campaniei de lansare a filmului.

Netflix respinge acuzațiile

Compania neagă că ar fi responsabilă pentru pierderile invocate de producători.

Netflix contestă orice afirmație conform căreia își asumă riscul de pierdere a unui film care a fost livrat fără garanțiile adecvate și fără respectarea standardelor din industrie”, a transmis un purtător de cuvânt al platformei pentru The Hollywood Reporter.

Reprezentanții companiei au precizat că, deși Netflix nu deține drepturile asupra filmului Fortitude, tratează cu maximă seriozitate securitatea conținutului.

Am desfășurat o investigație amănunțită și monitorizăm în permanență site-urile cunoscute pentru piraterie, pentru a identifica orice distribuire sau vânzare neautorizată”, a mai transmis compania.

Sean Burney, directorul de achiziții de filme al Netflix, a declarat într-un e-mail că este pentru prima dată când platforma se confruntă cu un astfel de furt.

Echipele noastre de securitate lucrează la acest caz, dar până acum fără succes. Echipele anti-piraterie sunt în alertă maximă și vor continua să monitorizeze situația”, a afirmat acesta.

Acuzații privind gestionarea anchetei

Procesul susține că Netflix nu a precizat dacă a sesizat imediat autoritățile după dispariția hard disk-urilor.

Mai mult, producătorii afirmă că platforma ar fi refuzat ulterior solicitarea lor de a implica Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD), după ce aceștia au depus propria plângere.

Despre „Fortitude”

Fortitude este un thriller de spionaj inspirat din evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea are loc la Londra și urmărește o echipă de agenți britanici ale căror misiuni influențează cursul războiului.

Din distribuție fac parte Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen și Ben Kingsley. Filmul este regizat de Simon West, cunoscut pentru producții precum Lara Croft: Tomb Raider și The General’s Daughter.

Scenaristul Simon Afram a declarat că a lucrat timp de șapte ani pentru a transforma povestea într-un lungmetraj și că speră ca filmul să poată ajunge, în cele din urmă, în fața publicului.

Am petrecut șapte ani din viața mea pentru a aduce această poveste adevărată incredibilă pe marele ecran. Acest film aparține unei distribuții extraordinare, ale cărei interpretări merită să fie văzute și recunoscute”, a spus Afram.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
Zece alpiniști, inclusiv celebrul Nirmal Purja, sunt căutați de salvatori după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume. Mesajul transmis de alpinistul Horia Colibășanu
Gandul
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Pedeapsă mică pentru contabila care a țepuit MAE cu 8,4 milioane de lei. Cum povestește inculpata că a luat banii: „Când diplomații erau în misiune, eu îi treceam ca fiind în concediu”
Libertatea
Adrian Ropotan, în stare gravă după accidentul de microbuz din Argeș. Antrenorul a fost resuscitat la fața locului. Imagini de la locul accidentului
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia