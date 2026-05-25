Nicolas Cage este noul „Spider-Noir”. O nouă poveste mai întunecată, care poate fi văzută și în alb-negru

Deși actorii care au interpretat rolul Spider-Man au devenit din ce în ce mai tineri de-a lungul anilor – de la Tobey Maguire la Andrew Garfield și Tom Holland –, noua serie, „Spider-Noir”, cu Nicolas Cage în rolul principal, explorează o versiune mai matură a supereroului care aruncă pânze de păianjen.
Daiana Rob
25 mai 2026, 08:42, Social
Serialul „Spider-Noir” se lansează în această săptămână pe platforma Amazon, acesta va fi disponibil din 27 mai. Serialul îl are în centrul atenției pe Ben Reilly, interpretat de Nicolas Cage. Personajul nostru este un detectiv particular care se luptă să-și câștige existența în New York, în perioada Marii Depresiuni, marea criză economică, care a lovit globul în perioada 1929 – 1933.

Este pentru prima dată când supereroul, căruia Cage i-a dat voce în primul film Spider-Verse, apare pe ecran într-o producție live-action, potrivit AFP, citată de France24.

Acțiunea se desfășoară într-o altă epocă

Ceea ce face ca acest serial să fie diferit de celelalte cu același personaj, este, de fapt, epoca în care se desfășoară acțiunea, spune Karen Rodrigues, actrița care o interpretează pe Janet, secretara loială a lui Riley, omul nostru păianjen.

„De obicei, este o poveste despre maturizare, iar noi îl întâlnim pe Peter Parker într-un cadru tineresc. Dar ce se întâmplă când ai trecut prin asta, viața ți-a dat o lovitură și ai suferit o pierdere?”, a declarat Rodrigues pentru AFP.

Reilly, un veteran al Primului Război Mondial care nu-și permite nici măcar să-și plătească secretara, este copleșit de o tragedie personală.

„Și-a pierdut iubirea vieții. Se află chiar în mijlocul Marii Depresiuni. E multă suferință”, a adăugat Rodriguez.

Secretara noastră se află într-o continuă tensiune cu „Omul Păianjen-Noir”. Pentru actriță, colaborarea cu legendarul Nicolas Cage „a fost ca un vis devenit realitate”, spune ea.

Actrița spune că a învățat foarte multe de la Nicolas Cage, în vârstă de 62 de ani, câștigător al unui Oscar, care are peste o sută de filme la activ.

„Este genul de rol la care visezi, pentru că îți dorești roluri care te vor face mai bună”, a spus Rodriguez, care își descrie personajul ca fiind o femeie cu voință puternică, care nu se ferește să spună lucrurilor pe nume.

Spider-Noir poate fi văzut în culori, dar și alb-negru

„Spider-Noir”, produs de Phil Lord și Christopher Miller, printre alții, poate fi vizionat în culori sau alb-negru, ca un omagiu adus genului film noir din anii 1940.

„Este o perspectivă cu totul unică”, a spus Rodriguez, care vede stilul ca o alternativă „incitantă” pentru a spune o poveste cu supereroi.

Genul este legat de „ce fel de pericol te așteaptă după colț”, a precizat ea. „Și chiar și elementele vizuale ale filmului noir, cred că sunt atât de evocatoare, felul în care este cadrată camera”, a declarat Rodrigues.

„Înțelegi că în lumea asta nu ești niciodată cu adevărat în siguranță, și vedem asta cu adevărat în alb-negru, pentru că vedem oamenii în umbră sau în lumină, iar umbra este mereu acolo.”

„Spider-Noir” îi are în distribuție și pe Lamorne Morris, Li Jun Li și Brendan Gleeson, care joacă rolul unui gangster răufăcător.

