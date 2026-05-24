Crin Antonescu atacă dur conducerea PNL: „Orban a fost bun până n-a mai fost. Azi parcă nici Cîțu nu a existat”

Declarațiile au fost făcute la Antena 3 CNN, în urma unei postări publicate de Antonescu pe Facebook.

Fostul lider PNL a spus că a mai văzut astfel de schimbări bruște de poziție în partid și că actualele atacuri la adresa fostelor conduceri sunt „stupefiante”.

„Am văzut cum domnul Orban a fost bun până n-a mai fost bun. Am văzut cum domnul Cîțu a fost ales cu entuziasm și foarte repede astăzi parcă nici n-ar mai exista”, a declarat Antonescu.

El a criticat și modul în care liberalii vorbesc acum despre fostul președinte al Senatului și fostul premier Nicolae Ciucă.

„Modul în care se vorbește astăzi de către oameni ai PNL-ului, despre domnul Nicolae Ciucă sau despre perioada respectivă, pentru mine este stupefiant”, a spus fostul lider liberal.

Crin Antonescu a afirmat că schimbările de poziție din partid au loc la foarte scurt timp după susținerea publică acordată foștilor lideri.

„Lucrurile nu s-au întâmplat acum 20 de ani. S-au întâmplat acum un an, un an și jumătate”, a afirmat acesta.

Antonescu a respins și criticile primite după mesajul publicat pe Facebook.

Antonescu a spus că nu a avut niciun rol în perioada administrației Iohannis și că nu a beneficiat politic de pe urma acesteia.

„Nu eu am avut vreo legătură, cu atât mai puțin ceva de obținut, în toată această perioadă”, a declarat el.

„O ședință de exorcizare”

În intervenția de la Antena 3, Antonescu i-a criticat direct pe unii lideri ai partidului pentru declarațiile recente privind fostele conduceri ale PNL.

El a vorbit inclusiv despre europarlamentarul Dan Motreanu și despre faptul că liberalii vechi ar trebui să reacționeze la atacurile interne.

„Cum nu-l iau de guler pe domnul Tănasă să-i spună: dumneavoastră cine sunteți? Ce credeți că este aici? Este un partid care face 151 de ani”, a spus Antonescu.

Fostul lider liberal a comparat atmosfera din partid cu o „ședință de exorcizare” și a criticat apelurile privind eliminarea unor membri din formațiune.

Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru PNL, după dezbaterile interne privind responsabilitatea pentru rezultatele electorale și pentru perioada guvernărilor susținute de partid în ultimii ani.