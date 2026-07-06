Europarlamentar PNL, ironii la adresa PSD: Luați o lecție de drept constituțional. Cu lămâie! Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până în 2028

Europarlamentarul PNL Daniel Buda îi ironizează pe social-democrați, afirmând într-o postare pe Facebook că, din punct de vedere constituțional, Guvernul condus de Ilie Bolojan poate continua să exercite atribuțiile prevăzute de lege până la depunerea jurământului de către un nou Executiv, chiar dacă mandatul său a încetat în urma unei moțiuni de cenzură.

În mesajul său, europarlamentarul PNL aduce în discuție afirmațiile făcute de un fost judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, despre efectele constituționale ale căderii Guvernului.

„Pentru Sorin Grindeanu și cei din jurul lui: luați o lecție de drept constituțional de la domnul Augustin Zegrean! Cu lămâie… “Ilie Bolojan poate să rămână la Palatul Victoria până în 2028. Augustin Zegrean: ‘Poate sta și 100 de ani la guvern’. PSD a vrut să-l dea jos pe Bolojan. L-a dat jos. Atât de bine l-a dat jos încât Bolojan poate rămâne premier până în 2028. (…) Și mai bun este temeiul constituțional: Guvernul al cărui mandat a încetat face „numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice” până depune jurământul noul guvern”, a scris Daniel Buda pe Facebook.

Daniel Buda: Guvernul rămâne până vine alt guvern

Europarlamentarul subliniază faptul că pentru formarea unui nou Executiv, este nevoie de o majoritate care să-l susțină.

„PSD și AUR l-au demis pe Bolojan, apoi s-au uitat la Constituție și au descoperit că demiterea nu e teleportare. Nu dispare omul ca într-un truc ieftin de bâlci. Guvernul rămâne până vine alt guvern. Iar alt guvern trebuie votat. Iar pentru vot trebuie majoritate. Iar pentru majoritate trebuie să nu fii PSD care blochează, se răzgândește, negociază, amenință, cere, refuză, apoi apare la televizor spunând că țara are nevoie de stabilitate. (…) Ai dat jos guvernul? Felicitări. Acum găsește altul. Nu poți? Atunci stă cel demis. (…) PSD a vrut să-i închidă ușa lui Bolojan. Constituția le-a spus: ușa e acolo, dar cheia e la majoritate. Iar majoritatea nu se face din moft, din orgoliu și din frica de reforme. Se face din voturi, responsabilitate și asumare”, a continuat Daniel Buda.

Acesta a mai precizat că posibilitatea ca actualul executiv să rămână în funcție până la desemnarea și învestirea unui nou cabinet reprezintă o consecință a mecanismelor constituționale și a lipsei unei majorități parlamentare alternative.

„Așa că da, Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până în 2028. Poate nu se va întâmpla. Politic, se mai pot schimba lucruri. Dar faptul că există această posibilitate este deja o ironie perfectă: PSD a aruncat cu moțiunea ca să oprească reforma și s-a trezit că a produs cel mai lung interimat din istoria fricii de reformă”, a conchis europarlamentarul PNL.

Criză politică de două luni

În data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură, un demers comun PSD-AUR.

De la momentul respectiv și până în prezent, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat la funcția de premier pe 4 iunie. Cu toate acestea, Tomac și-a depus mandatul zece zile mai târziu, fără să ajungă cu o listă de miniștri în Parlament.

Adrian Veștea a fost desemnat pe 14 iunie, însă Cabinetul propus de acesta a obținut, pe 22 iunie, numai 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, față de cele 233 necesare pentru învestire.

După respingerea Guvernului Veștea, șeful statului a reluat consultările, însă nu a făcut încă o a treia desemnare, cerându-le partidelor parlamentare să ajungă la un acord pentru a asigura o majoritate parlamentară.