Prima pagină » Politic » Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de manipulare. „PNL nu s-a răzgândit niciodată, nu guvernăm cu PSD”

Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de manipulare. „PNL nu s-a răzgândit niciodată, nu guvernăm cu PSD”

Deputatul PNL Raluca Turcan îl acuză pe liderul PSD Sorin Grindeanu de manipulare și distorsionarea deliberată a pozițiilor oficiale ale liberalilor, susținând că discursul acestuia este „plin de fracturi de logică” și construit pe informații false transmise din interiorul partidului.
Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de manipulare. „PNL nu s-a răzgândit niciodată, nu guvernăm cu PSD”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 21:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată pe Facebook, Raluca Turcan afirmă că declarațiile recente ale lui Sorin Grindeanu privind presupusele „răzgândeli” ale Partidul Național Liberal nu corespund realității și ignoră pozițiile oficiale exprimate constant de conducerea PNL. Potrivit acesteia, PNL a susținut „de la bun început” că nu va forma o majoritate guvernamentală împreună cu Partidul Social Democrat, indiferent de formulele vehiculate în spațiul public.

Turcan respinge afirmațiile lui Grindeanu potrivit cărora PNL ar fi acceptat, pe rând, ideea unui guvern PSD, a unui guvern tehnocrat sau a unor formule de guvernare minoritară. Ea susține că aceste variante nu au reprezentat niciodată poziții asumate de PNL, ci ar fi fost promovate de un grup restrâns de membri liberali, pe care îi numește „puciști” și care, în opinia sa, nu pot fi confundați cu partidul în ansamblu.

„PNL a spus clar că rămâne fie la guvernare, fie în opoziție, dar separat de PSD”, subliniază Raluca Turcan, adăugând că orice declarație oficială a partidului confirmă consecvența acestei linii politice.

Ea afirmă că Sorin Grindeanu ar fi fost indus în eroare de acest grup intern din PNL, care ar fi transmis PSD ideea falsă că ar deține majoritatea în partid și că liberalii s-ar putea delimita de Ilie Bolojan.

În realitate, spune Turcan, PNL s-a consolidat în jurul lui Ilie Bolojan, iar „oamenii corecți și nevulnerabili” au făcut front comun pentru a respinge tentativele de destabilizare internă. Ea insistă că liberalii nu vor accepta revenirea la o guvernare comună cu PSD și că poziția de opoziție față de social-democrați rămâne fermă.

Raluca Turcan mai afirmă că discursul lui Sorin Grindeanu pare construit pe mesajele transmise de „PNL-iști vopsiți în roșu”, și nu pe pozițiile oficiale ale partidului, concluzionând că PNL nu va ceda presiunilor și nu va „preda partidul” celor care au încercat să-l saboteze din interior.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da