Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de manipulare. „PNL nu s-a răzgândit niciodată, nu guvernăm cu PSD”

Într-o postare publicată pe Facebook, Raluca Turcan afirmă că declarațiile recente ale lui Sorin Grindeanu privind presupusele „răzgândeli” ale Partidul Național Liberal nu corespund realității și ignoră pozițiile oficiale exprimate constant de conducerea PNL. Potrivit acesteia, PNL a susținut „de la bun început” că nu va forma o majoritate guvernamentală împreună cu Partidul Social Democrat, indiferent de formulele vehiculate în spațiul public.

Turcan respinge afirmațiile lui Grindeanu potrivit cărora PNL ar fi acceptat, pe rând, ideea unui guvern PSD, a unui guvern tehnocrat sau a unor formule de guvernare minoritară. Ea susține că aceste variante nu au reprezentat niciodată poziții asumate de PNL, ci ar fi fost promovate de un grup restrâns de membri liberali, pe care îi numește „puciști” și care, în opinia sa, nu pot fi confundați cu partidul în ansamblu.

„PNL a spus clar că rămâne fie la guvernare, fie în opoziție, dar separat de PSD”, subliniază Raluca Turcan, adăugând că orice declarație oficială a partidului confirmă consecvența acestei linii politice.

Ea afirmă că Sorin Grindeanu ar fi fost indus în eroare de acest grup intern din PNL, care ar fi transmis PSD ideea falsă că ar deține majoritatea în partid și că liberalii s-ar putea delimita de Ilie Bolojan.

În realitate, spune Turcan, PNL s-a consolidat în jurul lui Ilie Bolojan, iar „oamenii corecți și nevulnerabili” au făcut front comun pentru a respinge tentativele de destabilizare internă. Ea insistă că liberalii nu vor accepta revenirea la o guvernare comună cu PSD și că poziția de opoziție față de social-democrați rămâne fermă.

Raluca Turcan mai afirmă că discursul lui Sorin Grindeanu pare construit pe mesajele transmise de „PNL-iști vopsiți în roșu”, și nu pe pozițiile oficiale ale partidului, concluzionând că PNL nu va ceda presiunilor și nu va „preda partidul” celor care au încercat să-l saboteze din interior.