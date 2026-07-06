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Deputat PNL: Partidele politice trebuie să dea dovadă de responsabilitate în privința jaloanelor restante din PNRR

Deputatul PNL, Gabriel Andronache, declarat că partidele trebuie să dea dovadă de responsabilitate privind respectarea jaloanelor restante din PNRR. Deputatul afirmă că este nevoie de majoritate parlamentară pe acest subiect.
Deputat PNL: Partidele politice trebuie să dea dovadă de responsabilitate în privința jaloanelor restante din PNRR
Daiana Rob
06 iul. 2026, 13:02, Politic
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„Partidele politice trebuie să dea dovadă de responsabilitate în privința jaloanelor restante din PNRR. E nevoie de o majoritate parlamentară pe acest subiect, iar PSD nu va putea evita un moment al adevărului aici. Promisiunea PSD de a susține PNRR va fi testată la vot, susține Andronache. 

Deputatul precizează că Guvernul va veni cu proiectele necesare pentru sesiunea extraordinară, iar Parlamentul va trebuie să le adopte.

„Sunt în joc miliarde de euro din PNRR”

Andronache afirmă că una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR este legea salarizării.

„Este momentul ca toate partidele să își asume această responsabilitate. PSD nu poate amâna din nou o reformă pe care a avut-o ani la rând în responsabilitate, prin ministerul Muncii, și pe care a evitat să o finalizeze din considerente electorale”, acuză Andronache. 

După două tentative nereușite pentru formarea unui Guvern, respectiv Tomac, care nu a avut susținere politică din partea partidelor, dar și Veștea, al cărui guvern nu a trecut de votul din Parlament, cea mai recentă propunere de premier este Siegfried Mureșan, propus de  PNL, USR și UDMR. 

Recent, Mureșan a declarat că este nevoie de o soluție rapidă în vedere numărul mare de probleme din viața de zi cu zi a guvernului. Acesta a mai precizat și că un premier interimar poate rezolva multe dintre aceste probleme, dar că țara are nevoie, în cele din urmă, de un guvern cu structură completă.

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