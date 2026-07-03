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Disputa PSD–PNL continuă pe Facebook. Adrian Câciu, despre Siegfried Mureșan: „Ești un veșnic propus, niciodată ajuns”

Fostul ministru PSD Adrian Câciu a lansat un atac dur la adresa europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, pe care îl acuză de traseism politic și îi contestă legitimitatea de a face declarații despre formarea viitorului Guvern.
Disputa PSD–PNL continuă pe Facebook. Adrian Câciu, despre Siegfried Mureșan: „Ești un veșnic propus, niciodată ajuns”
Maria Miron
04 iul. 2026, 00:14, Politic
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Într-o postare publicată vineri, Câciu afirmă că Mureșan „a ajuns să pună linii roșii în politica românească”, deși, în opinia sa, nu are autoritatea necesară pentru a face acest lucru.

„Este trist că un fost PDL-ist, fost PMP-ist, actual «vedetă» PNL a ajuns să pună linii roșii în politica românească. Un traseist politic! Mai nou, face și evaluări despre politicienii români”, a scris Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene și al Finanțelor.

Câciu îi reproșează lui Mureșan trecutul politic

Acesta susține că Mureșan a trecut succesiv prin PDL, PMP și PNL și că europarlamentarul nu ar fi obținut un nou mandat fără lista comună PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

Câciu mai spune că Mureșan a fost propus în repetate rânduri pentru funcții importante, precum cea de premier sau de comisar european, fără să fie desemnat vreodată.

„Acum, ne spune cum se face guvernul. Ne și ceartă dacă avem alte opinii”, a mai scris social-democratul.

„Siegfried, du-te la culcare! Soarta României nu se decide de către tine! Tu ești un veșnic propus, niciodată ajuns! Sper să nu te doară adevărul! Poate te va vindeca!”, i-a transmis politicianul PSD lui Siegfried Mureșan.

Mureșan: PSD vrea „puterea totală în stat”

Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru în negocierile privind formarea noului Guvern. Vineri, europarlamentarul a acuzat PSD că urmărește „recucerirea puterii totale în stat” și a afirmat că liberalii nu vor da „un cec în alb” social-democraților în negocierile pentru formarea Executivului.

„PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea”, a scris Mureșan pe Facebook.

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