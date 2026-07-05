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„Să nu tăcem în fața abuzurilor și să ne luptăm în fiecare zi pentru o justiție liberă”. Raluca Turcan, mesaj de Ziua Justiției

Deputata PNL, Raluca Turcan, transmite, de Ziua Justiției, „să nu tăcem în fața abuzurilor și să ne luptăm în fiecare zi pentru o justiție liberă”.
„Să nu tăcem în fața abuzurilor și să ne luptăm în fiecare zi pentru o justiție liberă”. Raluca Turcan, mesaj de Ziua Justiției
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 20:47, Politic
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De Ziua Justiției, deputata PNL Raluca Turcan a transmis că „nu cred că trebuie să ne dorim nimic extraordinar de ziua Justiției, ci doar ca aceasta să fie independentă, dreaptă și curajoasă. O justiție în care legea este mai puternică decât influența politică”.

„Din nefericire, tot mai multe decizii și tot mai multe situații din spațiul public, cum este și decizia instanței de zilele trecute în privința Congresului PNL, îi fac pe români să se întrebe dacă justiția mai este întotdeauna ferită de presiuni și de interese politice. Iar atunci când această încredere începe să se clatine, se clatină unul dintre pilonii fundamentali ai democrației”, a precizat deputata.

De asemenea, a specificat că „avem datoria față de România să nu acceptăm niciodată un stat în care reglările de conturi politice se fac prin intermediul justiției. Un stat capturat nu apare peste noapte. El se construiește cu fiecare decizie absurdă în parte”.

„De Ziua Justiției, cred că cea mai importantă urare este aceasta: să nu tăcem în fața abuzurilor și să ne luptăm în fiecare zi pentru o justiție liberă, imparțială și demnă de încrederea românilor”, a conchis Raluca Turcan.

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