Raluca Turcan acuză PSD și AUR că încearcă să blocheze programul SAFE prin sesizarea CCR

Deputata PNL Raluca Turcan a criticat miercuri PSD și AUR, acuzând cele două partide, într-o postare pe Facebook, că „blochează” proiecte considerate esențiale și că întârzie formarea unui nou guvern, deși cele două formațiuni susțin că întrunesc majoritatea parlamentară.

„Împreună cu votul de aur al lui Sorin Grindeanu, PSD și AUR reușesc împreună ceea ce părea imposibil: să găsească motiv de sesizare la CCR tocmai pe SAFE. Aceeași majoritate care a demolat Guvernul Bolojan fără să aibă nimic pregătit în loc, acum aleargă la Curtea Constituțională să blocheze și ce mai mișcă”, a scris Turcan pe Facebook.

„Avem o majoritate de blocat, de distrus, de sesizat. Dar de construit, de guvernat, de asumat răspunderea?”, a adăugat deputata PNL în mesajul său.

Aceasta a afirmat faptul că toate partidele și-ar fi asumat, „la Cotroceni, în fața partenerilor europeni, în fața românilor”, că programul SAFE și fondurile europene „sunt deasupra politicii de partid”.

În plus, Raluca Turcan a mai atras atenția asupra modului în care PSD apelează la CCR „exact când are o problemă politică”.

„Coincidențele acestea s-au tot repetat de-a lungul anilor și românii le-au văzut. Instituțiile nu ar trebui să funcționeze ca un serviciu de urgență pentru partidele aflate în dificultate”, a scris Turcan.

„Un singur mesaj pentru cei care se tot pregătesc să guverneze de o lună încoace: ați spus că aveți majoritate, aveți Parlament. Atunci faceți odată guvernul. Sau recunoașteți că nu aveți nici oameni, nici program, nici curaj”, a conchis Raluca Turcan.

Grindeanu a sesizat CCR în cazul ordonanței privind programul SAFE

Săptămâna trecută, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a trimis Curții Constituționale sesizarea cu privire la un conflict juridic constituțional între Guvern și Parlament, pe tema ordonanței de urgență emisă de cabinetul interimar Ilie Bolojan cu privire la SAFE.

Potrivit sesizării una din problemele reclamate o constituie „adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”.