Radu Miruță, despre un eventual program SAFE 2: O discuție la nivel european despre a se continua aceste investiții de înzestrare în zona apărării

„Este o discuție la nivel european despre a se continua aceste investiții de înzestrare în zona apărării”, a spus ministrul Miruță, întrebat de jurnaliști despre programul SAFE 2.

Miruță a punctat că a cerut Comisiei Europene să fie luate în considerare capacitățile de producție din România.

„Pe mine mă preocupă ca un eventual SAFE 2 să includă mai mult chestiuni care se potrivesc industriei de apărare din România, și anume și am trimis documentul oficial de la Ministerul Apărării la Comisia Europeană în care am sugerat ca eventual într-un SAFE 2 și am cerut asta și la nivel european să se țină cont de capacitățile de producție care sunt parțial funcționale în interiorul țărilor membre Uniunii Europene”, declară ministrul Apărării.

Ministrul a evidențiat că prin actualul mecanism SAFE au fost reactivate unele capacități din industria națională, subliniind că în continuare există active valoroase care au nevoie de modernizare.

„Am dezmorțit prin SAFE câteva fabrici chiar din interiorul Romarm, Industria Națională de Apărare, mai sunt altele, n-au tehnologie, au copacii. Poate că acestea reprezintă 20, 30, 40% dintr-o fabrică nouă, să se țină cont în regulament de faptul că există aceste capacități intermediare și să se puncteze suplimentar o potrivire cu investitori care sunt interesați să facă diferența”, mai declară ministrul.

Săptămâna trecută România a semnat acordul SAFE cu Comisia Europeană prin care se obține accesul la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro.

Alocarea este a doua ca mărime, după Polonia. Programul oferă finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate, 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală.