Sindicaliștii din Guvern critică noua lege a salarizării bugetarilor și cer creșterea coeficientului pentru funcțiile de execuție

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită introducerea unui coeficient minim de 3.15 pentru funcțiile de execuție din aparatul guvernamental, avertizând că o subevaluare a administrației publice ar putea duce la pierderea specialiștilor și la slăbirea instituțiilor publice.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
26 mai 2026, 09:14, Politic
Memoria administrativă, în pericol din cauza noii legi

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a criticat dur noua lege a salarizării, acuzând dubla măsură a guvernanților și precizând că deși actul normativ promovează principii precum echitatea, transparența și nediscriminarea, nu sunt reflectate atribuțiile funcționarilor de la Guvern. 

De asemenea, sindicaliștii mai cer și stabilirea unui coeficient de salarizare de 3.15 avertizând asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea noua lege a salarizării. 

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită ferm ca noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice să prevadă un coeficient minim de 3,15 pentru funcțiile de execuție din aparatul de lucru al Guvernului. O administrație centrală subevaluată salarial devine o administrație vulnerabilă, deoarece specialiștii pleacă, iar cei rămași sunt demotivați. Bineînțeles, instituțiile publice pierd memorie administrativă și calitatea actului public scade”, se arată în comunicatul de presă emis de SAALG. 

Demontarea argumentelor împotriva creșterii de salarii

Reprezentanții SAALG resping argumentele privind impactul bugetar al salarizării din sectorul public și afirmă că prezentarea cheltuielilor salariale brute ca problemă principală a deficitului bugetar este „incompletă”, întrucât o parte din salarii bugetarilor se întorc la bugetul de stat sub forma contribuțiilor fiscale. 

Sindicatul a susținut că deficitul bugetar nu este cauzat de salariile funcționarilor din administrație ci „colectarea slabă, evaziunea tolerată și privilegiile politice”.  

SAALG mai cere Guvernului să trateze coeficientul de 3,15 drept „un prag minim de respect instituțional”. 

„Cei care vor alege să ne trateze ca pe o problemă bugetară  pentru eșecurile colectării, pentru risipa politică și pentru sinecurile pe care nu au curajul să le atingă, vor rămâne în istorie cu numele pe care singuri și-l asumă prin fapte: măcelarii administrației publice”, conchide comunicatul. 

Grila din noua lege a salarizării

Luni, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru a prezentat noua lege a salarizării, jalon PNRR.  Legea introduce o structură unică de 12 grade salariale, fiecare cu un interval de coeficienți. Primul grad pornește de la coeficientul 1,00, iar gradul 12 ajunge până la 8,00.  

