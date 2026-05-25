Liberalii, ieșire nervoasă la adresa PSD: Ultimatum pentru social-democrați

Social-democrații au votat moțiunea de cenzură și au dat jos guvernul. De atunci au trecut aproape trei săptămâni. Partidul nu a venit cu nicio soluție pentru România.

Ultimatum public

Gabriel Andronache a transmis un mesaj direct către social-democrați. PNL cere social-democraților să acționeze în această săptămână. Dacă nu o fac, PNL le cere să se dea deoparte.

„Să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat”, a spus Andronache.

Liderul deputaților PNL a subliniat un contrast. De la decizia depunerii moțiunii și până la votarea ei a trecut doar o săptămână. Social-democrații au scurtat toate termenele procedurale. S-a mișcat rapid când a fost vorba să dărâme guvernul. Aceiași social-democrați nu dau semne de urgență acum, când trebuie construit ceva în loc.