Liberalii, ieșire nervoasă la adresa PSD: Ultimatum pentru social-democrați

Tensiunile politice escaladează. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, acuză PSD că a provocat criza politică și că, la aproape trei săptămâni de la adoptarea moțiunii de cenzură, nu vine cu nicio soluție pentru ieșirea din blocaj.
Andreea Tobias
25 mai 2026, 14:03, Politic
Social-democrații au votat moțiunea de cenzură și au dat jos guvernul. De atunci au trecut aproape trei săptămâni. Partidul nu a venit cu nicio soluție pentru România.

Ultimatum public

Gabriel Andronache a transmis un mesaj direct către social-democrați. PNL cere social-democraților să acționeze în această săptămână. Dacă nu o fac, PNL le cere să se dea deoparte.

„Să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat”, a spus Andronache.

Liderul deputaților PNL a subliniat un contrast. De la decizia depunerii moțiunii și până la votarea ei a trecut doar o săptămână. Social-democrații au scurtat toate termenele procedurale. S-a mișcat rapid când a fost vorba să dărâme guvernul. Aceiași social-democrați nu dau semne de urgență acum, când trebuie construit ceva în loc.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanșat-o. Sunt aproape 3 săptămâni de când PSD a dat jos actualul guvern și n-are nicio preocupare să vină cu o soluție pentru România.
Reamintim că de la decizia depunerii moțiunii de cenzură și până la votarea ei a trecut doar o săptămână (au scurtat toate termenele procedurale) deci PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc”.
„Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate atunci să se dea deoparte și să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat”, transmite Andronache.

