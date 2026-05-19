PNL cere PSD să propună un premier sau să admită că nu poate conduce România: Când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție

PNL a transmis marți un mesaj dur la adresa PSD, cerând social-democraților să își asume „rezolvarea crizei politice” prin nominalizarea unui candidat pentru funcția de premier al României.

„Partidul Național Liberal solicită PSD să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, se arată într-un comunicat emis de PNL.

Liberalii subliniază că România se află într-o stare de incertitudine politică la două săptămâni după moțiunea de cenzură și îi acuză pe liderii social-democrați că evită asumarea responsabilității.

„Au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului. PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor”, potrivit PNL.

Formațiunea liberală mai susține că PSD a tratat consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni „într-o manieră superficială, complet neserioasă”, fără a veni cu o propunere concretă de premier.

„Reamintim că, în urmă cu un an de zile, PNL și-a asumat clar, atât public, cât și în consultările cu președintele României, propunerea unui premier liberal – pe Ilie Bolojan. Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție. Nu este vina Partidului Național Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-și asume guvernarea și să prezinte o formulă concretă de ieșire din criză”, se mai menționează în comunicatul PNL.

PNL, către PSD: Să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o

PNL a reiterat poziția transmisă președintelui Nicușor Dan privind viitorul Guvern, spunând că respinge varianta unui premier tehnocrat susținut de PSD.

„România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme”, arată comunicatul.

Formațiunea cere social-democraților „să iasă din lașitate și din minciună și să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”.

Luni, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru formarea unui nou Executiv. La finalul acestora, șeful statului a transmis că vor urma discuții și în perioada următoare „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.