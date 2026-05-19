Victor Negrescu: PSD nu va face niciodată guvern cu AUR. „Clasa politică trebuie să revină la o linie roșie de demarcație clară și de respingere a oricărei colaborări cu aceste partide”

Social-democratul susține că noua formulă de guvernare trebuie construită în jurul „unui mandat clar bazat pe prioritățile de țară și un mecanism de dialog funcțional”, într-un context politic tensionat și marcat de neîncredere între partidele democratice.

Cum ar trebui să fie noul premier?

În opinia lui Negrescu, viitorul premier ar trebui să fie „un premier cu pregătire economică”, cu experiență în gestionarea fondurilor europene sau în organizații internaționale, care să aibă „o reputație profesională bună și o cultură a dialogului”. Potrivit acestuia, o astfel de variantă „nu poate să fie respinsă de nimeni”.

Europarlamentarul PSD a exclus categoric orice scenariu de colaborare între PSD și Alianța pentru Unirea Românilor.

„Nu există niciun scenariu prin care Partidul Social Democrat ar face guvernarea împreună cu AUR sau cu voturi primite de la AUR”, a declarat Victor Negrescu, precizând că un asemenea subiect „nu a fost discutat în PSD”.

El a invocat inclusiv pozițiile exprimate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, și de președintele României, Nicușor Dan, despre care spune că au respins ferm ideea unei colaborări cu AUR.

„Clasa politică trebuie să revină la o linie roșie de demarcație clară”

În declarația pentru Mediafax, Victor Negrescu caracterizează AUR drept „un partid extremist, cu derapaje anti-democratice”, acuzând formațiunea că promovează o agendă „anti-europeană și anti-occidentală” care ar putea afecta fondurile europene și investițiile străine în România.

Totodată, europarlamentarul PSD consideră că partidele pro-occidentale au greșit atunci când au acceptat colaborări punctuale cu AUR. El a amintit episodul din 2021, când Uniunea Salvați România a co-inițiat moțiunea de cenzură împotriva guvernului PNL-USR împreună cu AUR, dar și susținerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Muncii din partea PSD.

„Clasa politică trebuie să revină la o linie roșie de demarcație clară și de respingere a oricărei colaborări cu aceste partide”, afirmă Negrescu.

În final, acesta avertizează că lipsa unui acord între forțele pro-democratice poate adânci ruptura dintre cetățeni și clasa politică.

„Agenda reală trebuie să fie bunăstarea românilor. Altfel, această ruptură între clasa politică și cetățeni poate costa enorm România”, conchide europarlamentarul PSD.