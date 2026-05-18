Emil Boc: „PNL nu va vota un guvern din care face parte PSD”. Liberalii îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a afirmat luni, într-o intervenție la Digi24, că în interiorul partidului există „aproape unanimitate” în jurul deciziei de a nu susține un „guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD” și a exclus o ruptură în PNL sau o revenire la o coaliție cu social-democrații.

„Pentru PNL, lucrurile sunt foarte clare și răspicate. Nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD. Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal. Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie, sau nu poate să fie, sau nu se poate transforma într-un partid butonier al PSD. Ce-ar însemna, practic, să cedezi la șantajul PSD? Să spui că acest partid PNL este un partid butonier, îl folosești când ai nevoie, îl arunci când nu mai ai nevoie de el, pui un prim-ministru pe care ți-l dorești tu, la care îi spui, „vezi, dacă nu faci cum spunem noi, pățești ce-a pățit celălalt”, a spus Emil Boc la Digi24.

Referindu-se la conducerea partidului, Boc a spus că Ilie Bolojan beneficiază în continuare de susținere internă și că nu există discuții privind schimbarea acestuia.

„Nu este vorba de a susține o persoană fizică, Ilie Bolojan. Este vorba de a susține un principiu și demnitatea unui partid”, a spus edilul.

„Acest partid (PNL – n.r.) și-a asumat și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut. Și noi am spus, această colaborare cu PSD continuată este nocivă pentru toată lumea. Nu negăm ceea ce am făcut pentru că știm bine că am fost la guvernare și s-au făcut și multe lucruri bune pentru România. Dar, repet, acest mod de a face politică într-adevăr nu mai putea fi continuat, iar actuala guvernare pe care am avut-o din partea Partidului Național Liberal a spus punct, nu punct și de la capăt alături de PSD”, a adăugat Emil Boc.

Emil Boc: PSD are responsabilitatea să formeze guvernul

Liderul liberal a mai comentat și scenariul unor alegeri anticipate, despre care a spus că sunt posibile constituțional, însă reprezintă „o ultima armă de resort pe care președintele o are la dispoziție pentru a încheia o criză politică”.

„Asta nu înseamnă că vor fi alegere anticipate. Președintele s-a exprimat extrem de clar de mai multe ori că nu va dizolva Parlamentul. Știți bine că președintele poate dizolva, nu este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, din această perspectivă, chiar dacă politic și constituțional ele sunt posibile, din perspectiva voinței președintelui, care rămâne supremă, e puțin probabil să avem alegeri anticipate”, a mai afirmat Emil Boc.

În final, Emil Boc a transmis că, dacă PSD nu va reuși să formeze un guvern, PNL va merge la negocieri cu aceeași propunere de premier și a subliniat că în opinia sa, dar și din punct de vedere politic, PSD are responsabilitatea să formeze guvernul, întrucât este formațiunea cu cele mai multe mandate parlamentare.

„Nu există niciun fel de impediment constituțional de renominalizare a unui premier care a fost demis prin moțiune de cenzură. Acea invocare a deciziei Curții Constituționale în cazul Ludovic Orban se refera la faptul în care se urmărea prin renominalizarea lui Ludovic Orban să se ajungă la legile anticipate și la dizolvarea parlamentului. Procedura de formare a guvernului este una care trebuie să fie serioasă și să ducă la instituirea unui guvern la Palatul Victoria. Și de aceea a fost sancționată acea renominalizare a lui Ludovic Orban pentru că ea urmărea să ajungă la legile anticipate, nu cu scumpul să formeze un guvern. (…) Din punct de vedere politic, PSD are și responsabilitatea să formeze guvernul. Este partidul numărul unu din România ca număr de mandate parlamentare. Dacă nu vor reuși să formeze guvern, evident, Partidul Național Liberal va veni la masa negocierilor. Alt nume în afară de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal nu are și nu va avea”, a conchis Eml Boc.