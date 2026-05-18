Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: Nu există varianta susținerii unui guvern cu AUR. În rest, toate pot fi discutate

Delegația UDMR a ieșit de la consultările convocate de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pentru formarea unui nou Executiv. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a reiterat că prima opțiune a UDMR-ului este refacerea coaliției și a subliniat că un eventual guvern minoritar „nu poate supraviețui foarte mult”. „Din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR”, a mai spus Kelemen Hunor.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
18 mai 2026, 14:09, Politic
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații de presă după ce delegația sa a ieșit de la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni în vederea formării unui nou Executiv.

Acesta a subliniat că UDMR susține ideea unei majorități parlamentare „transparente și solide”, avertizând că un guvern minoritar „nu poate supraviețui foarte mult”.

„Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să există în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern”, a afirmat Kelemen Hunor la finalul consultărilor de la Cotroceni.

Kelemen Hunor: Dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție

El a mai spus că UDMR nu a avansat, în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, un nume pentru funcția de prim-ministru și a subliniat că „ar trebui încercat o refacere a coaliției”. În plus, Kelemen Hunor a exclus susținerea unui executiv „în spatele căruia se află AUR”.

„Ar trebui încercat o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate”, a explicat Kelemen Hunor. 

Referindu-se la posibilitatea alegerilor anticipate, Kelemen Hunor a afirmat că un astfel de scenariu reprezintă „o posibilitate teoretică, constituțională”, însă nu și o soluție potrivită în actualul context politic.

„Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu ăsta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere”, a conchis liderul UDMR. 

