Grindeanu, după consultările dintre PSD și Nicușor Dan la Cotroceni: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru

Delegația PSD a ieșit de la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan, privind formarea unui nou Guvern. PSD nu va susține un viitor guvern condus de Ilie Bolojan și exclude orice formulă de alianță în afara partidelor pro-occidentale, a anunțat Sorin Grindeanu.
Diana Nunuț
18 mai 2026, 09:53, Politic
La finalul consultărilor convocate la Cotroceni privind formarea unui nou guvern, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că delegația pe care a condus-o a reiterat, în fața lui Nicușor Dan, mandatul primit în urma consultărilor interne din partid.

„Partidul Social-Democrat a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le știți și poziția Partidului Social-Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că formațiunea a stabilit mai multe „condiții sau reguli sau principii” care nu vor fi încălcate în negocierile pentru formarea viitorului Executiv.

„Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru”, a spus Sorin Grindeanu, adăugând că această poziție nu aparține doar PSD, ci este susținută și de votul exprimat în Parlament prin moțiunea de cenzură, care a fost votată de 281 de parlamentari.

Totodată, liderul social-democrat a subliniat că PSD respinge varianta unei alianțe care să depășească sfera partidelor pro-occidentale.

„Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, astea sunt principiile pe care noi le-am transmis Președintelui”, a afirmat acesta.

Grindeanu a precizat că, în urma consultărilor care vor continua în perioada următoare, este posibil să fie conturate mai multe scenarii privind formarea noului guvern.

„Probabil că după aceste consultări, în funcție de ce spune și Președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii”, a mai spus liderul PSD.

