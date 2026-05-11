Prima pagină » Politic » Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier

PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier, spune Ilie Bolojan întrebat dacă ar susține un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. „Nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a adăugat actualul șef al Guvernului.
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 21:56, Politic
Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojam a fost întrebat luni seara la Digi24 dacă el ar vota un Guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu.

„Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a fost răspunsul lui Bolojan.

El a reamintit de decizia PNL de a nu mai face coaliție cu PSD și a spus că nu trebuie repetate greșelile din ciclul electoral anterior, când spune că s-ar fi făcut o coaliție „doar pentru funcții”.

„Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii în scopul de a extrage rente din administrarea acestora”, a explicat Ilie Bolojan.

„Nu te mai poți baza pe ei”

El acuză coaliția din perioada 2021-2024 că nu a făcut reforme: „Au ajuns oameni trimiși de grupuri de decizie din partidele politice sau din clientela lor politică să ocupe instituții importante, să-și creeze contracte care să-i protejeze, să-i betoneze pe acele poziții. (…) Și în felul acesta a fost un cocktail toxic, prin care am avut acest vot antisistem puternic în 2024, inclusiv în 2025”.

Bolojan spune că nu trebuie făcută aceeași greșeală și acuză PSD că „a mințit în această perioadă, a fugit de răspundere, a sabotat din interior măsurile de reformă și am ajuns în situația în care nu te mai poți baza pe ei”.

„PNL nu trebuie să susțină un astfel de Guvern”

Întrebat din nou depre varianta unui guvern minoritar PSD, președintele PNL a spus. „În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern pentru că la datele pe care le-a probat până acum, conducerea Partidului Social-Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea iresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-ați spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră”.

