Gândul: Avocatul Poporului sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere: „Este foarte grav ce s-a întâmplat”

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat pentru Gândul că va ataca la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Bolojan după demitere, subliniind că Executivul nu mai avea dreptul să emită astfel de acte.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
11 mai 2026, 20:42, Politic
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță privind investițiile din industria de apărare, deși se află în interimat. Potrivit Constituției, după demiterea în urma moțiunii de cenzură din 5 mai, Executivul nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului, informează Gândul.

Ordonanța de Urgență nr. 38/2026, pusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 mai, vizează printre altele, și programul de înarmare SAFE și PNRR.

Avocatul Poporului: vrem să sesizăm Curtea Constituțională

„În acest moment, noi lucrăm la textul unei sesizări pentru Curtea Constituțională. Probabil, dacă nu mâine, poimâine o să trimitem sesizarea către Curtea Constituțională, pentru că sunt într-adevăr, mai multe motive de neconstituționalitate și credem că e foarte grav ceea ce s-a întâmplat și de asta vrem să sesizăm Curtea Constituțională”, a declarat Renate Weber pentru Gândul.

Întrebată care sunt motivele invocate, Renate Weber a detaliat că acestea vizează atât fondul ordonanței, cât și procedura prin care actul normativ a fost adoptat.

„Aici, pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituție chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță, pentru că era deja demis printr-o moțiune de cenzură. Noi am făcut tot felul de analize astăzi cu privire la felul în care s-au derulat toate aceste acțiuni, că știți, o formă inițială de ordonanță a fost aprobată luni, adică acum o săptămână. Pentru aceea s-a și cerut un aviz la Consiliul Legislativ. În ziua următoare, la acea ordonanță s-a venit cu foarte multe amendamente de către mulți miniștri, practic s-au modificat vreo 12 alte acte normative. S-a cerut un nou aviz la Consiliul Legislativ, dar imediat după aceea și înainte să se obțină ceva, Guvernul a fost demis, că se discuta în Parlament moțiunea de cenzură”, a precizat aceasta.

Avocatul Poporului invocă și probleme legate de traseul legislativ al documentului.

„Vineri, a fost trimis către Parlament textul ordonanței. Și aici avem un alt motiv de neconstituționalitate. În mod normal, trebuia să fie trimis textul la Camera Deputaților. Conform Constituției, aceea era camera care trebuia să îl primească, având în vedere obiectul de reglementare al ordonanței. Or, a fost trimisă la Senat și apoi a fost trimisă și la Monitorul Oficial”, mai spune Renate Weber.

„Este foarte grav ce s-a întâmplat”

Mai mult, Avocatul Poporului subliniază că „în Monitorul Oficial apare ca ordonanță dată luni, pe 4 mai, în condițiile în care ea a fost clar modificată pe 5 mai”.

„E un șir de chestiuni care sigur ai putea spune că sunt procedurale, dar ele sunt neconstituționale și de aia spun că este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare și mi se pare că este normal să sesizăm Curtea și Curtea să se pronunțe cu privire la aceste aspecte”, a mai spus Renate Weber.

Doar Avocatul Poporului poate ataca ordonanțe la Curtea Constituțională a României, conform Legii nr. 35/1997.

Ce a transmis Guvernul după adoptarea OUG

Potrivit Executivului, ordonanța are ca scop adaptarea cadrului legal pentru investiții rapide în industria de apărare. Guvernul susține că reglementările sunt necesare pentru a accesa fonduri prin programul SAFE și pentru a proteja companiile strategice ale statului.

„Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din data de 08.05.2026 a fost repusă ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative – adoptată de Guvern în ședința din 4 mai – pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ (…) Ordonanță de Urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului”, se arată într-un comunicat al guvernului.

