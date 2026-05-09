Mesaje pro-europene de Ziua Europei: Bolojan, șefa CCR și Sorin Grindeanu invocă democrația, solidaritatea și viitorul României în UE

Premierul Ilie Bolojan a transmis că „este și ziua noastră”, descriind Uniunea Europeană drept un proiect construit „cu efort și sacrificii”, bazat pe parteneriate, solidaritate și valori comune.

„Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă”, a afirmat premierul, care a vorbit și despre necesitatea continuării reformelor și combaterii „unui mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”.

Bolojan le-a mulțumit celor care participă la manifestații în sprijinul valorilor democratice și a transmis că „democrația nu se apără o dată la câțiva ani, ci în fiecare zi”.

Mesajul șefei CCR

La rândul său, președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a afirmat că Ziua Europei celebrează „un proiect istoric” început prin Declarația Schuman și a subliniat că apartenența României la Uniunea Europeană garantează respectarea drepturilor fundamentale într-un spațiu comun „de libertate, diversitate și securitate”.

Ea a arătat că rolul CCR este strâns legat de respectarea priorității dreptului european și a făcut apel la continuarea construirii unei Europe „unite, reziliente și capabile să inspire”.

Ce a transmis Sorin Grindeanu

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei, susținând că social-democrații au fost „forța politică determinantă” pentru aderarea României la Uniunea Europeană.

„Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile”, a transmis liderul PSD, care a evidențiat creșterea veniturilor, investițiile și utilizarea fondurilor europene drept realizări ale guvernărilor social-democrate.

Grindeanu a mai afirmat că România trebuie să urmărească în continuare obiective precum integrarea în OCDE, pregătirea pentru Zona Euro și obținerea unui buget european post-2027 favorabil investițiilor și dezvoltării.