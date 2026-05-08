Prima pagină » Politic » PSD acuză că Guvernul Bolojan numește directori „pe pile” în instituțiile publice. Bolojan ar avea „cea mai mare culpă morală”

PSD acuză că Guvernul Bolojan numește directori „pe pile” în instituțiile publice. Bolojan ar avea „cea mai mare culpă morală”

PSD acuză Guvernul Bolojan, atât pe actualul premier interimar, cât și pe câțiva din actualii miniștri interimari că „își instalează”, pe ultima sută de metri, „pile și apropiați” în structuri de conducere ale unor instituții publice guvernamentale.
PSD acuză că Guvernul Bolojan numește directori „pe pile” în instituțiile publice. Bolojan ar avea „cea mai mare culpă morală”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
08 mai 2026, 13:11, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„PSD denunță operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale”, potrivit unui comunicat publicat, vineri, de social-democrați.

Partidul avertizează că „numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”.

Social – democrații dau ca exemplu conducerea Apelor Române sau Agenția Națională de Achiziții Publice, dar și funcțiile de Prefect pentru județele Neamț, Maramureș sau Vaslui.

„Numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcții publice, ale unor apropiați politici incompetenți și fără o minimă experiență pentru pozițiile ocupate, demască duplicitatea și demagogia premierului demis”, acuză social-democrații.

PSD acuză că cea mai mare culpă morală ar fi a premierului interimar Ilie Bolojan.

„Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis „rămânerea în opoziție”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi”, afirmă social-democrații.

Aceștia acuză că „așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi”.

Reamintim că Guvernul Bolojan funcționează actualmente ca interimat, până la formarea unui nou Guvern, după ce prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, Parlamentul a decis demiterea premierului.

 

 

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Turcescu: Bolojan ne zice că a separat el apele ca Moise/Nu, anticipatele sunt cele care vor separa apele
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Amețeala și vărsăturile atunci când apar împreună: cauze, afecțiuni posibile și semnale de alarmă
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor