Ilie Bolojan, la Cotroceni în pline negocieri pentru noul Guvern. Premierul interimar a fost primit de Nicușor Dan

UPDATE

Conform surselor MEDIAFAX, discuția dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan s-a încheiat după o oră. Nu au existat declarații publice după finalizarea negocierilor dintre cei doi.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan continuă joi consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou Guvern, după ce Cabinetul condus de Ilie Bolojan a căzut în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc după tensiunile din ultimele zile, cu partidele principale care și-au aruncat atacuri dure, iar surse politice citate de MEDIAFAX susțin că șeful statului este rezervat în privința unei soluții rapide.

În acest context, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se află joi seară la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan, în cadrul acestor consultări informale.

Mai multe variante de guvernare, fără consens

La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii de guvernare, însă niciunul nu pare să aibă susținere completă. Una dintre variante este un Guvern PSD-UDMR-minorități, dar această formulă ridică semne de întrebare, inclusiv din cauza poziției incerte a UDMR.

O altă variantă discutată este o posibilă coaliție PSD-AUR-minorități, însă aceasta este considerată puțin probabilă, pentru că este condiționată de negocierile între partide.

În lipsa unei majorități stabile, sunt luate în calcul și guvernele minoritare. Una dintre formulele vehiculate este un Executiv PNL-USR-UDMR împreună cu grupul minorităților naționale, însă niciun partid nu susține oficial această variantă în acest moment.

Ilie Bolojan, presiune pe PSD pentru o soluție

Deși PNL a anunțat că intră în opoziție, Ilie Bolojan a lăsat deschisă posibilitatea unui guvern minoritar, dacă PSD nu reușește să vină cu o soluție de majoritate.

„Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască asta”, a transmis Ilie Bolojan, care consideră că social-democrații trebuie să își asume responsabilitatea pentru criza politică apărută după moțiunea de cenzură.

În același timp, PNL acuză PSD că ar fi contribuit la declanșarea actualei crize și cere social-democraților să își asume formarea unei majorități.

AUR vrea guvernarea, dar cu condiții

Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul este dispus să își asume guvernarea după căderea Guvernului Bolojan, însă doar dacă va putea desemna premierul.

Totodată, AUR a anunțat că nu va participa la consultările oficiale de la Cotroceni dacă nu este invitat și la discuțiile informale premergătoare.

Urmează consultările oficiale

Președintele Nicușor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate și a transmis că situația va fi gestionată în cel mai scurt timp posibil, după ce a declarat că „în mod calm, vom trece prin asta”.

După încheierea consultărilor informale, urmează consultările oficiale, în urma cărora președintele ar trebui să desemneze un nou premier. Totuși, nu este clar când va fi acest moment, inclusiv din cauza agendei externe, în condițiile în care la București urmează să aibă loc summitul B9, un eveniment important pentru Nicușor Dan.