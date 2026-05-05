Simion: Da! Ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare

George Simion a declarat, marți, că, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului: „are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră. Deznădejde, dezbinare și sărăcie”.

„Din păcate, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. Dragi români, n-a fost ușor. A fost Nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți din această sală suntem trădători. Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surpriși de atenția care le-a fost dată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a declarat Simion în plenul Parlamentului.

AUR își asumă guvernarea

El a făcut apel și la UDMR să voteze moțiunea, pentru că „altfel vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori”.

„De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public în ultimele zile, din partea celor care îl prezentau ca salvatori pe Klaus Iohannis, din partea celor care acum un an veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, și acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojean. Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024”, a mai spus George Simion.

Președintele AUR acuză guvernarea Ilie Bolojan că a a generat în primele luni de guvernare recesiune economică, cu trei trimestre la rând de criză economică.

Simion a mai spus că este timpul pentru „reconciliere națională”, „este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor”, iar AUR își asumă guvernarea.

„Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan. Dacă vreți într-adevăr să fiți reformatori, 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene. Haideți că puteți dacă vreți”, a mai spus George Simion.