Predoiu, după căderea Guvernului Bolojan: „Ar fi trebuit să se negocieze până când se cădea sub masă”

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a reacționat după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că soluția nu este benefică pentru România și că negocierile ar fi trebuit să continue până la epuizare.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză"
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea", spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele"
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări"
Mădălina Dinu
05 mai 2026, 14:51, Politic

Cătălin Predoiu a declarat că, în 2025, eforturile politice au fost concentrate pe menținerea României pe direcția euroatlantică și pe construirea unei coaliții de guvernare stabile, realizată cu dificultate.

„În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară, din punct de vedere politic, pentru a fi păstrată pe un curs euroatlantic, pentru a i se da o șansă de dezvoltare printr-o coaliție la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macro-bugetare, ceea ce s-a făcut și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare”, a declarat Predoiu.

În opinia sa, această direcție s-a pierdut pe parcurs, iar situația politică actuală nu ar fi trebuit să ajungă în acest punct: „Din păcate, pe parcurs, s-a pierdut această misiune. Și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România.”

Predoiu a insistat că discuțiile dintre partide ar fi trebuit continuate până la găsirea unei soluții, invocând o expresie atribuită fostului premier liberal Theodor Stolojan.

„Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba fostului premier liberal Stolojan, se cădea sub masă”, a adăugat acesta.

Ministrul interimar a subliniat și faptul că rolul Partidului Național Liberal în actualul context politic, are o „relevanță strategică” pentru România și o orientare clară pro-europeană.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România. Este un partid cu un ADN pro-european, euroatlantic. Este un partid care are soluții pentru țară și care și-a asumat anul trecut această responsabilitate. Cred că, în acest moment, PNL nu trebuie să se precipite”, a afirmat conchis liberalul.

Sursa video: Digi24

