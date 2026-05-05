Predoiu, după căderea Guvernului Bolojan: „Ar fi trebuit să se negocieze până când se cădea sub masă”

Cătălin Predoiu a declarat că, în 2025, eforturile politice au fost concentrate pe menținerea României pe direcția euroatlantică și pe construirea unei coaliții de guvernare stabile, realizată cu dificultate.

„În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară, din punct de vedere politic, pentru a fi păstrată pe un curs euroatlantic, pentru a i se da o șansă de dezvoltare printr-o coaliție la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macro-bugetare, ceea ce s-a făcut și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare”, a declarat Predoiu.

În opinia sa, această direcție s-a pierdut pe parcurs, iar situația politică actuală nu ar fi trebuit să ajungă în acest punct: „Din păcate, pe parcurs, s-a pierdut această misiune. Și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România.”

Predoiu a insistat că discuțiile dintre partide ar fi trebuit continuate până la găsirea unei soluții, invocând o expresie atribuită fostului premier liberal Theodor Stolojan.

„Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba fostului premier liberal Stolojan, se cădea sub masă”, a adăugat acesta.

Ministrul interimar a subliniat și faptul că rolul Partidului Național Liberal în actualul context politic, are o „relevanță strategică” pentru România și o orientare clară pro-europeană.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România. Este un partid cu un ADN pro-european, euroatlantic. Este un partid care are soluții pentru țară și care și-a asumat anul trecut această responsabilitate. Cred că, în acest moment, PNL nu trebuie să se precipite”, a afirmat conchis liberalul.

