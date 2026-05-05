Mircea Abrudean: Căderea Guvernului este rezultatul unei „alianțe toxice"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, marți, după votul moțiunii de cenzură, că demiterea Guvernului este rezultatul unei „alianțe toxice”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
05 mai 2026, 15:52, Politic

Căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică. Din păcate, românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități: cursul euro a depășit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, prețuri și economii”, a transmis Mircea Abrudean într-o postare pe Facebook.

Acesta a mai spus că cei care au susținut moțiunea de cenzură trebuie să vină cu soluții.

„Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale aparține integral celor care au votat această moțiune”, a mai scris liberalul.

Declarația vine după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”.

Tensiunile din PNL au apărut imediat după căderea Guvernului. Tabăra anti-Bolojan nu vrea ieșirea de la guvernare începe să preseze pentru o soluție de compromis, inclusiv printr-o eventuală reconciliere cu PSD.

