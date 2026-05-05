Criză în conducerea PNL. Ilie Bolojan rămâne susținut doar de un prim-vicepreședinte și secretarul general. Trei lideri se distanțează

Potrivit informațiilor din partid, Bolojan mai este susținut în acest moment doar de un singur prim-vicepreședinte și de secretarul general, în timp ce ceilalți trei prim-vicepreședinți se delimitează de actuala linie de conducere și analizează scenarii alternative pentru viitorul partidului. Surse politice indică faptul că aceștia ar putea susține o repoziționare strategică a PNL.

În acest context tensionat, prim-vicepreședintele Adrian Veștea a transmis un mesaj public de susținere pentru Bolojan, subliniind necesitatea continuității guvernării și a responsabilității față de administrația locală.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”, a declarat Veștea.

Acesta a făcut apel la conducerea PNL să revină la masa negocierilor cu partidele proeuropene, în urma moțiunii recente, pentru a identifica soluții de continuare a guvernării. Veștea a insistat că miza reală este funcționarea administrației locale și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde […] pentru fiecare proiect care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”, a afirmat acesta.

Mesajul vine într-un moment în care tabăra critică la adresa lui Bolojan își consolidează poziția și pregătește mutări interne, ceea ce ar putea duce la o reconfigurare a conducerii partidului.

În interiorul PNL se discută tot mai des despre necesitatea unei noi strategii politice, în condițiile în care presiunea guvernării și rezultatele electorale recente au accentuat diviziunile interne.