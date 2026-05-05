Victor Ponta după demiterea Guvernului Bolojan: „Nu cred că PNL va rupe relația cu PSD”

Fostul premier Victor Ponta a vorbit marți, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, în cadrul unei intervenții la Gândul, despre direcția economică a guvernării.

Ponta a comentat declarațiile venite din zona PNL și a declarat că este sceptic față de ideea unei rupturi totale între liberali și PSD.

„Fritz acum a zis gata, domne, a trecut moțiunea, noi nu mai vorbim cu PSD-ul. Eu zic că minte. Eu zic că mâine îl sună pe Grindeanu că ei trebuie să rămână.”, a spus Ponta.

Fostul premier consideră că, dincolo de schimbarea guvernului, este nevoie de o schimbare de fond, mai ales în plan economic.

„Eu sper sincer că se schimbă nu doar Bolojan, ci se schimbă niște direcții. În special eu vorbesc de zona economică. Eu vorbesc de chestia cu taxele, vorbesc de ceea ce mai respiră în România din punct de vedere economic.”, a spus acesta.

Victor Ponta a afirmat că doar o schimbare de persoane, fără modificări reale de politici, nu ar avea efecte pentru populație.

„Asta sper să se schimbe. Dacă rămâne ca înainte doar că nu mai e Bolojan, ne-am bucurat degeaba.”

În ceea ce privește situația din PNL, Ponta a respins ideea unei posibile scindări.

„Nu se sparge PNL. (Despre Ilie Bolojan) Așa era și domnul Ciucă înaintea lui. Nu așa au fost și domnul Cîțu și domnul Orban? La PNL este o tradiție.”, a spus Victor Ponta.