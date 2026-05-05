Manole îl parafrazează pe Bolojan: Unii au mentalitatea că sunt jupâni

Florin Manole spune că multe teme nu au fost asumate politic și nu erau necesare și nici urgente.

„Nu a fost necesar, urgent și nici semnificativ pentru combaterea deficitului, pentru reducerea deficitului, să pui CASS la cei câțiva veterani. Nu a fost semnificativ, din punct de vedere bugetar, să pui CASS la mame. Nu a fost și nu s-a redus deficitul prin amputarea sistemului de educație, ci doar s-a pus în pericol viitorul”, a spus fostul ministru al Muncii, în plenul Parlamentului.

Manole afirmă că „dacă toate aceste teme ar fi fost spuse deschis și sincer, onest, de premier la începutul consultărilor despre guvernul care urma să vină, „vă garantez că acest guvern nu ar mai fi existat”.

„Dacă s-ar fi vorbit deschis despre faptul că se va crește TVA și că se vor lua câțiva lei de la fiecare veteran, nu, nu, nu mai aveați o majoritate, nu cu noi”, a mai spus Manole.

Fostul ministru al Muncii a mai spus că „premierul Bolojean trebuie să plece” și chiar l-a parafrazat pe Ilie Bolojan.

„România nu mai poate și mai ales nu trebuie să continue cu jumătate de guvern, pentru că atâți ați rămas. Cu atât mai mult cu cât acest guvern se comportă mai mult decât ca un întreg. Face trei ședințe pe zi, mâine-poimâine. Dar în încheiere, un citat extrem, extrem de relevant, n-am fi putut-o spune mai bine nici noi, n-ar fi putut-o spune mai bine nimeni. Unii au mentalitatea că dacă în județul lor sunt jupâni, așa trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Da, mare eroare, mare greșeală, eroarea și greșeala fundamentale. Adio Ilie Bolojan, adio și Salvador Caragea”, a mai spus Florin Manole.