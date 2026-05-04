Istoria moțiunilor de cenzură: Ce premieri au picat și ce s-a ales de ei

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan readuce în prim-plan istoria guvernelor căzute în Parlament. Dacă va fi adoptată, moțiunea de marți l-ar putea plasa pe Ilie Bolojan pe lista premierilor demiși prin votul Parlamentului, alături de Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban și Florin Cîțu.
În România, de la Revoluție și până în prezent, a existat un număr de 51 de moțiuni de cenzură. Prima încercare de a da jos un guvern a avut loc în data de 14 martie 1993, împotriva Guvernului Nicolae Văcăroiu, în timp ce cea mai recentă încercare va avea loc marți, împotriva Guvernului Bolojan.
Prima moțiune de cenzură aprobată vreodată în România a fost la data de 13 octombrie 2009, când Guvernul Boc a devenit primul din istoria post-decembristă demis printr-o astfel de procedură. Moțiunea, intitulată „11 împotriva României”, a înregistrat 254 de voturi „pentru” și 176 de voturi „împotrivă”, fiind depusă de senatori și deputați PNL, UDMR și PSD. Emil Boc a rămas, însă, premier interimar, până în luna decembrie a aceluiași an, când a preluat din nou atribuțiile depline, după ce Guvernul Boc 2 a fost validat.
Cea de a doua moțiune de cenzură aprobată a fost la data de 18 aprilie 2012, împotriva Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Moțiunea, intitulată „Opriţi Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!”, a înregistrat 235 de voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”, fiind depusă de deputați și senatori PNL și PSD.
A treia moțiune de cenzură aprobată a fost la data de 21 iunie 2017, când a fost demis Guvernul Grindeanu. Moțiunea , intitulată „România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!”, a înregistrat 241 de voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”, fiind semnată de deputați și senatori ai PSD și ALDE. Astfel, demiterea Guvernului Grindeanu a devenit și primul Guvern demis de propriul partid.
A patra moțiune de cenzură aprobată a fost la data de 10 octombrie 2019, când a fost demis Guvernul Dăncilă. Moțiunea, intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!” a înregistrat 238 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, fiind semnată de deputați și senatori ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP, minorități, PRO România și neafiliați.
În următorul an, are loc cea de a cincea moțiune de cenzură, împotriva Guvernului Ludovic Orban, la data de 5 februarie 2020. Intitulată „Guvernul ORBAN/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”, moțiunea a înregistrat 261 de voturi „pentru” și 139 de voturi „împotrivă”, fiind votată de senatori și deputați ai PSD, UDMR, PRO România și neafiliați. Ludovic Orban a reușit, însă, obținerea un nou mandat, pe 14 martie 2020.
La data de 28 septembrie 2021 a fost înregistrată ultima moțiune de cenzură, care cerea demiterea premierului Florin Cîțu. Moțiunea, intitulată „STOP sărăciei, scumpirilor şi penalilor! JOS GUVERNUL CÎȚU!”, a fost votată la data de 5 octombrie 2021, înregistrând 281 de voturi „pentru”., fiind votată de deputați și senatori ai PSD.
În contextul în care Bolojan este demis prin moțiune de cenzură, nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul juridic este Decizia CCR nr. 85/2020, pronunțată după ce Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, la scurt timp după ce Guvernul Orban fusese demis în Parlament prin moțiune de cenzură. Curtea Constituțională a stabilit, atunci, că desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru trebuie să urmărească formarea unei majorități parlamentare, nu ignorarea efectelor moțiunii de cenzură. În motivare, CCR a arătat că desemnarea aceleiași persoane demisă de Parlament poate „anihila rolul constituțional al Parlamentului” și poate încălca principiul cooperării loiale între instituțiile statului.