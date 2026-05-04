„Toți românii știu asta: sunt probleme mari de management la companiile de stat”, spune Nicușor Dan.

„Noi trebuie să reușim să le facem să funcționeze pe principii de economie, pe de o parte, și pe de altă parte, strâns legat, să reușim să ducem un management competent acolo. Și bineînțeles că asta a născut tensiuni, diferențe de viziune… Ce pot eu să spun este că cu tact și cu negociere între părți, chestiunea asta trebuie să meargă înainte. Pentru că nu putem altfel”, arată Președintele.

Reforma companiilor de stat, inițiată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, a devenit subiectul central al unei moțiuni de cenzură depuse recent de partidele din opoziție (PSD și AUR). Tensiunile politice au escaladat în urma planurilor de restructurare anunțate de vicepremierul Oana Gheorghiu, care vizează 83 de companii cu pierderi masive.

Guvernul urmărește eficientizarea întreprinderilor publice și modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, susținând că este necesară stoparea pierderilor istorice (estimate la 14 miliarde de lei).

Moțiunea de cenzură, pentru care PSD și AUR au strâns 254 de semnături, acuză Guvernul Bolojan de subminare a economiei naționale și expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hirdoelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.