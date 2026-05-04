Dan Motreanu (PNL): Semnarea unei moțiuni nu echivalează automat cu susținerea acesteia la vot. Inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a afirmat luni că formațiunea este pregătită pentru confruntarea parlamentară privind moțiunea de cenzură, subliniind că miza nu este una politică, ci „viitorul României”.

„Vom vedea în ce măsură acest lucru a fost înțeles și asumat de majoritatea deputaților și senatorilor aleși de oameni nu pentru a le vinde iluzii păguboase, ci pentru a le asigura cetățenilor o viață în mod real mai bună. În aceste zile, PNL a avut consultări, nu negocieri. Practicile de tip „negociere”, în sensul lor bine-cunoscut, țin mai degrabă de modul în care alege PSD să facă politică, nu de abordarea noastră”, a scris Dan Motreanu în mesajul său publicat pe Facebook.

Potrivit liderului liberal, discuțiile au fost deschise, responsabile și orientate „către un obiectiv esențial: modernizarea României și consolidarea unui parcurs stabil și predictibil. Am prezentat soluțiile gândite de Guvern pentru cetățeni, în timp ce autorii moțiunii vorbesc doar despre premier și nu propun nimic concret pentru români”.

Motreanu a mai afirmat că PNL va utiliza „toate instrumentele democratice” pentru a susține Guvernul și pentru a preveni adoptarea moțiunii de cenzură, avertizând că aceasta ar genera instabilitate „într-un moment sensibil pentru țară”.

Secretarul general al PNL a mai subliniat și faptul că semnarea unei moțiuni nu echivalează automat cu votul în favoarea acesteia, precizând că inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente.

„Semnarea unei moțiuni nu echivalează automat cu susținerea acesteia la vot. Există parlamentari care, deși au semnat, nu împărtășesc această direcție. Inclusiv în interiorul PSD există opinii divergente”, a explicat Motreanu.

Marți, ziua decisivă privind soarta Guvernului

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi supusă la vot. Moțiunea are peste 250 de semnături, în timp ce pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Miza centrală a negocierilor, pe ultima sută de metri, o reprezintă parlamentarii din SOS, POT și PACE, dar și neafiliații proveniți din aceste formațiuni. Sunt grupuri fără o conducere politică fermă, cu parlamentari care negociază individual și care pot înclina decisiv balanța. În timp ce PSD încearcă să securizeze voturile pentru ca moțiunea să treacă, PNL poartă discuții paralele pentru a convinge cât mai mulți parlamentari să nu voteze.