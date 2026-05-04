Negocieri pe muchie de cuțit înaintea moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Voturile din SOS, POT, PACE și de la neafiliați pot decide soarta Executivului

Miza centrală a negocierilor, pe ultima sută de metri, o reprezintă parlamentarii din SOS, POT și PACE, dar și neafiliații proveniți din aceste formațiuni. Sunt grupuri fără o conducere politică fermă, cu parlamentari care negociază individual și care pot înclina decisiv balanța. În timp ce PSD încearcă să securizeze voturile pentru ca moțiunea să treacă, PNL poartă discuții paralele pentru a convinge cât mai mulți parlamentari să nu voteze.

Potrivit informațiilor politice apărute pe parcursul zilei, liberalii au transmis unor parlamentari din facțiunile POT, SOS și PACE că i-ar putea sprijini în formarea unui grup parlamentar și în promovarea unor inițiative legislative, dacă aceștia renunță la susținerea moțiunii. De cealaltă parte, PSD le-ar fi promis unor parlamentari sprijin politic concret, inclusiv funcții și influență instituțională.

PNL și UDMR aleg strategia „prezent, nu votez”

PNL a decis să participe la dezbaterea moțiunii de cenzură, dar să nu participe efectiv la vot. Potrivit surselor Mediafax, parlamentarii PNL vor fi prezenți în plen, însă vor rămâne în bănci sau vor părăsi sala la momentul votului. În sală ar urma să rămână câțiva deputați și senatori liberali, pentru a supraveghea procedura.

Strategia are ca obiectiv să evite orice suspiciune de trădare în rândul propriilor parlamentari, întrucât votul la moțiune este secret.

O tactică similară a fost anunțată și de UDMR. Kelemen Hunor a transmis că parlamentarii Uniunii vor fi prezenți la dezbatere, dar nu vor vota moțiunea. Liderul UDMR a susținut că formațiunea nu a negociat nimic și că își dorește ca Guvernul Bolojan să continue.

Premierul Ilie Bolojan a fost în cursul zilei prezent și la ședința USR.

PSD încearcă să-și țină parlamentarii sub control

În tabăra PSD, liderii partidului au convocat luni o ședință cu parlamentarii pentru a se asigura că toți aleșii social-democrați vor fi prezenți și vor vota moțiunea. Sorin Grindeanu le-a transmis parlamentarilor PSD că marți va fi „o bătălie” pe care partidul o va câștiga.

Pentru a elimina riscul unor voturi împotrivă sau al unor absențe strategice, conducerea PSD a decis ca parlamentarii social-democrați să voteze la vedere. Decizia este menită să asigure disciplina internă și să evite eventuale trădări ascunse.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a susținut că moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături. În același timp, el a declarat că PSD nu va face guvern cu AUR, deși cele două partide au inițiat împreună demersul parlamentar pentru demiterea Guvernului Bolojan.

AUR susține că nu va avea dezertări

Și AUR încearcă să transmită imaginea unei discipline totale înaintea votului. Lideri ai partidului au afirmat că toți parlamentarii AUR vor vota moțiunea și că nu există riscul unor dezertări.

George Simion s-a declarat convins la Europa FM că moțiunea va trece, invocând „aritmetica politică”. Totodată, el a reiterat că PSD rămâne, în opinia sa, „un partid corupt”, dar a susținut că prioritatea AUR este înlăturarea Guvernului Bolojan.

Poziția AUR rămâne însă una ambiguă în perspectiva zilei de după moțiune. Formațiunea susține demiterea Guvernului, dar evită să asume deschis o guvernare alături de PSD. Liderii AUR afirmă că ar putea susține un viitor guvern doar în funcție de program și de deciziile președintelui Nicușor Dan.

Parlamentarii UNIT se retrag: „Nu votăm o moțiune fără soluții”

Un moment important al zilei a fost anunțul făcut de parlamentarii Partidului UNIT, foști membri POT. Deși au semnat moțiunea pentru a permite dezbaterea ei, aceștia au transmis că nu o vor vota.

Deputatul Andrei Csillag a acuzat PSD și AUR că promovează o moțiune fără alternativă de guvernare și fără un plan economic. El a susținut că demersul nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

Parlamentarii UNIT au afirmat că au discutat atât cu inițiatorii moțiunii, cât și cu premierul Bolojan. Concluzia lor a fost că moțiunea nu oferă stabilitate și nu rezolvă problemele economice sau administrative, ci poate adânci criza politică.

Mișcări de ultim moment în Parlament

Pe lângă negocierile politice, ziua a adus și mutări între grupurile parlamentare. Deputatul Alexandrin Moiseev, fost SOS și ulterior afiliat PSD, a anunțat că demisionează din grupul social-democrat și se afiliază PNL. Mutarea reprezintă un câștig simbolic pentru tabăra liberală, în contextul negocierilor intense pentru fiecare vot.

În sens invers, deputata Rodica Plopeanu, fostă SOS, a anunțat că se alătură grupului PSD și că va vota moțiunea de cenzură.

Și grupul minorităților naționale poate conta în aritmetica finală. Deși inițial liderul grupului anunțase că cei 17 deputați nu vor vota moțiunea, surse politice susțin că trei dintre aceștia înclină să susțină demersul PSD-AUR.

Calculele rămân fragile, deși semnăturile depășesc pragul necesar

Moțiunea are peste 250 de semnături, în timp ce pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Pe hârtie, PSD și AUR ar avea un avantaj confortabil. În practică însă, votul secret, absențele, retragerile și repoziționările individuale pot modifica rezultatul.

PSD și AUR au împreună un nucleu important de voturi, dar au nevoie de sprijin din zona SOS, POT, PACE, minorități și neafiliați.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus că moțiunea „încă se joacă” și că ar fi nevoie de aproximativ 5-10 voturi pentru ca Guvernul Bolojan să supraviețuiască.

Presiune politică și efecte economice

Criza politică are loc pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra economiei. BNR a anunțat luni un nou minim istoric pentru leu, cursul ajungând la 5,1998 lei pentru un euro. Devalorizarea monedei naționale este pusă de analiști în legătură cu incertitudinea politică generată de ieșirea PSD de la guvernare și de depunerea moțiunii de cenzură.

Tot luni, BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în aprilie cu aproape 2,2 miliarde de euro, de la 67,032 miliarde de euro la 64,836 miliarde de euro.

USR a avertizat, prin vocea liderului Dominic Fritz, că votul de marți poate avea efecte directe asupra stabilității economice și asupra reformelor începute de Guvern. Fritz le-a cerut parlamentarilor să aleagă „responsabilitatea” în locul ordinului de partid.

PNL își pregătește scenariile pentru ziua de după vot

Liderii PNL au programată marți, după votul asupra moțiunii, o ședință a Biroului Politic Național. Liberalii vor analiza cele două scenarii posibile: fie moțiunea trece și Guvernul Bolojan cade, fie moțiunea nu strânge cele 233 de voturi necesare, iar Executivul rămâne în funcție.

În cazul în care Guvernul este demis, PNL va trebui să decidă dacă rămâne în negocieri pentru o nouă majoritate sau dacă se retrage din orice discuție cu PSD. Ciprian Ciucu a avertizat deja că, dacă PSD și AUR reușesc să dărâme Guvernul, liberalii nu vor mai continua negocieri politice cu PSD.