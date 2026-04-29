Prima pagină » Politic » De ce nu a „aprins lumina" mai devreme Bolojan? „Prima dată trebuia să vezi unde sunt cămările"

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, de ce nu a dezvăluit lucrurile rele din relația cu PSD și de ce nu a răspuns mai des acuzațiilor.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Laura Buciu
29 apr. 2026, 21:54, Politic

„Poate trebuia să aprindeți lumina încă din primele luni ale acestui mandat”, a fost întrebat Ilie Bolojan la TVR.

„Prima dată trebuia să vezi unde sunt cămările guvernării. Și uneori trebuie să le descoperi și îți trebuie timp pentru asta”, a răspuns Ilie Bolojan.

Pe de altă parte – a mai spus Ilie Bolojan – „atunci când lucrezi este imposibil să le faci pe toate perfect. Gândiți-vă că anumite lucruri a trebuit să le facem cu anumită întârziere, într-o anumită forță. Unele lucruri s-au lungit, gândiți-vă că am avut contestările la Curtea Constituțională. Ce greu a trecut corectarea situației din zona de justiție, cu pensionările la vârste mult prea reduse, cu acele pensii care erau la un nivel care, comparativ cu ceilalți oameni, erau, într-adevăr, niște diferențe foarte mari, care creau o mare nemulțumire. Deci toate lucrurile astea s-au făcut greu”, a afirmat premierul.

Premierul mai spune că și în actul de guvernare, ca și în munca fiecărui om, acasă, la serviciu, „nimeni nu este perfect”.

„Dar mă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut în această perioadă, că dacă mâine aș renunța la acest post, lucrurile s-ar schimba dintr-o dată, credeți-mă că n-ar fi niciun fel de problemă să fac asta, dar nu s-ar schimba. Pe de o parte și eu totdeauna am căutat să duc lucrurile până la capăt și atunci când am fost pe un post, să fac tot ceea ce ține de mine pentru a onora încrederea oamenilor sau responsabilitatea cu care am fost învestit”, a mai declarat Ilie Bolojan.

