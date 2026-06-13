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Bolojan a depus o coroană de flori la Cimitirul românesc de la Țiganca, în memoria soldaților români

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a depus sâmbătă o coroană de flori la Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, din Republica Moldova, în memoria soldaților români căzuți în luptele din vara anului 1941.
Bolojan a depus o coroană de flori la Cimitirul românesc de la Țiganca, în memoria soldaților români
sursă foto: Ilie Bolojan / facebook
Petre Apostol
13 iun. 2026, 21:12, Politic
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Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Bolojan a subliniat semnificația locului pentru memoria colectivă și pentru cinstirea sacrificiului militarilor români.

„Astăzi, la Mănăstirea Eroilor Români de la Țiganca din Republica Moldova, am depus o coroană de flori în memoria soldaților români care și-au dat viața pe aceste meleaguri în vara anului 1941”, a transmis premierul interimar.

Potrivit acestuia, cimitirul de la Țiganca reprezintă „un loc al recunoștinței”.

„Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca este un loc al recunoștinței, unde ne plecăm frunțile în fața sacrificiului celor care au luptat pentru țară și pentru idealurile generației lor”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a evidențiat și responsabilitatea generațiilor actuale de a păstra vie memoria celor căzuți pe câmpul de luptă.

„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor, să cinstim jertfa lor și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istorie, adevăr și demnitate națională”, a mai transmis acesta.

Mesajul s-a încheiat cu un omagiu adus militarilor români care și-au pierdut viața în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial: „Veșnică recunoștință eroilor români!”.

Ilie Bolojan se află în Republica Moldova pentru a participa, duminică, la Chișinău, la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

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