Ilie Bolojan va face o vizită externă. Este primul lider român care ajunge acolo într-un moment important

PNL anunță că „prim-ministrul interimar al României și președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, va participa duminică, 14 iunie, la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), organizat la Chișinău, Republica Moldova”.

Conform sursei menționate, Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chișinău după anunțul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Recent, ambasadorii statelor membre ale UE reuniți în COREPER au aprobat deschiderea Clusterului 1 – Valorile fundamentale – în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Următorul pas îl reprezintă organizarea Conferințelor Interguvernamentale UE–Republica Moldova și UE–Ucraina, programate pentru luni, 15 iunie 2026, la Luxemburg. Participarea lui Ilie Bolojan la Congresul PAS transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state”, au precizat reprezentanții PNL.

Decizia privind începerea negocierilor de aderare cu Moldova si Ucraina a fost anunțată vineri.