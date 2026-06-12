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Pas important pentru Ucraina și Republica Moldova. Statele membre au agreat inițierea negocierilor pentru aderarea la UE / Metsola: O Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură

Roberta Metsola a declarată că „O Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură”, după ce Ursula von der Leyen a declarat că statele membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă primul grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.
Pas important pentru Ucraina și Republica Moldova. Statele membre au agreat inițierea negocierilor pentru aderarea la UE / Metsola: O Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
12 iun. 2026, 21:34, Politic
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UPDATE: Președinta Parlamentului European, despre începerea negocierilor

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola a declarat, joi, că „O Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură”.

„Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru, iar Ucraina și Moldova își au locul în Europa”, a transmis Metsola, adăugând că „toate acestea resping în același timp agresiunea, amenințările și intimidările Rusiei”.

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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că Uniunea Europeană a făcut un pas important în ceea ce privește aderarea la UE a Ucrainei și a Republicii Moldova.

„Toate statele membre au convenit să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova”, a transmis von der Leyen.

Grupul privind elementele fundamentale, deschis luni

Luni, în cadrul primei Conferințe Interguvernamentale, „vom deschide grupul privind elementele fundamentale”, a precizat președinta. Acestea reprezintă „coloana vertebrală a valorilor și principiilor fundamentale de aderare pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice”.

„Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”.

De asemenea, reprezintă „un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat. Extinderea este o alegere strategică”.

„Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru”, a adăugat von der Leyen.

„Într-o lume marcată de o incertitudine crescândă, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție a noastră în viitorul nostru comun”, a concluzionat președinta Comisiei Europene.

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